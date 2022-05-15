Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan Nebati'den 'enflasyon' mesajı /15 Mayıs 2022 23:10

Bakan Nebati'den 'enflasyon' mesajı

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına can-ı gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin son dönemdeki önemli gündem maddelerinden birisi haline gelen yüksek enflasyon konusunda bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına can-ı gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına can-ı gönülden teşekkür ederim. Yılmadan, geri adım atmadan ve her daim kararlı bir şekilde hareket ederek mücadelemizi sürdürecek, tüm sorunları birlikte aşacağız. #BirliktenBerekete Kazanan Türkiye


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