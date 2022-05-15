Bakan Nebati'den 'enflasyon' mesajı

Türkiye'nin son dönemdeki önemli gündem maddelerinden birisi haline gelen yüksek enflasyon konusunda bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına can-ı gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.







Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:







Enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına can-ı gönülden teşekkür ederim. Yılmadan, geri adım atmadan ve her daim kararlı bir şekilde hareket ederek mücadelemizi sürdürecek, tüm sorunları birlikte aşacağız. #BirliktenBerekete Kazanan Türkiye









