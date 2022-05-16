Lübnan'da oylar 'karanlıkta' sayılıyor

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Lübnan'da yapılan genel seçimlerde oylar, elektrik kesintileri nedeniyle karanlıkta sayılıyor. Lübnan'da yapılan genel seçimlerde oylar, elektrik kesintileri nedeniyle karanlıkta sayılıyor.





Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkent Beyrut başta olmak üzere bazı kentlerin kırsal bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle oy sayım işlemleri şarjı lambaların ışığında yapılıyor.





Seçime katılım oranı yüzde 41





Lübnan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 41.





Seçim merkezlerinde sabah saat 07.00'de başlayan oylama, akşam saat 19.00'da sona erdi.





İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlerde 718 aday, 128 sandalyeli meclis için yarışıyor.





Lübnan'da genel seçim, son olarak 6 Mayıs 2018'de, yüzde 49'luk katılım oranı ile düzenlenmişti.





Ülkede 20 saati bulan elektrik kesintileri, özellikle kırsal bölgelerde oy sayım işlemlerinin yavaş ilerlemesine neden oluyor.