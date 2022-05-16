Samanyolu Haber /Dünya / Lübnan'da oylar 'karanlıkta' sayılıyor /16 Mayıs 2022 00:29

Lübnan'da oylar 'karanlıkta' sayılıyor

Ekonomoik sıkıntılar ve enerji kesintileriyle mücadele edilen Lübnan'da yapılan seçimler sonrasında oyların karanlıkta ve şarjlı lambaların ışında sayılmaya çalışıldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Lübnan'da yapılan genel seçimlerde oylar, elektrik kesintileri nedeniyle karanlıkta sayılıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkent Beyrut başta olmak üzere bazı kentlerin kırsal bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle oy sayım işlemleri şarjı lambaların ışığında yapılıyor.

Ülkede 20 saati bulan elektrik kesintileri, özellikle kırsal bölgelerde oy sayım işlemlerinin yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Seçime katılım oranı yüzde 41

Lübnan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 41.

Seçim merkezlerinde sabah saat 07.00'de başlayan oylama, akşam saat 19.00'da sona erdi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlerde 718 aday, 128 sandalyeli meclis için yarışıyor.

Lübnan'da genel seçim, son olarak 6 Mayıs 2018'de, yüzde 49'luk katılım oranı ile düzenlenmişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lübnan'da oylar 'karanlıkta' sayılıyor Sonraki Haber >>

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Harun Tokak- Gurbet çocukları

Harun Tokak- Gurbet çocukları

Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası'

Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası'

Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

Vatandaş isyan etti: Müze gezer gibi marketleri geziyoruz

Vatandaş isyan etti: Müze gezer gibi marketleri geziyoruz

Ukrayna’da ilk savaş suçu yargılaması başladı

Ukrayna’da ilk savaş suçu yargılaması başladı

Rambo Okan üçüncü denemesinde Trabzonspor bayrağını kesti...

Rambo Okan üçüncü denemesinde Trabzonspor bayrağını kesti...

İlber Ortaylı'da yanar döner çıktı: aHaber'de başka, Halk Tv'de başka

İlber Ortaylı'da yanar döner çıktı: aHaber'de başka, Halk Tv'de başka
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:35:00