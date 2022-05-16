Samanyolu Haber /Gündem / Saray kulisleri karıştı: Erdoğan'ın çevresinde Kaftancıoğlu şaşkınlığı /16 Mayıs 2022 07:39

Saray kulisleri karıştı: Erdoğan'ın çevresinde Kaftancıoğlu şaşkınlığı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki karar sonrasında, Saray'a sürekli girip çıkan Erdoğan'ın çevresindeki AKP MKYK üyesinin "Bu işte bir gariplik var" dediği ileri sürüldü.

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Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezalarını onamasının yalnızca muhalefet cephesinde değil, AKP'de de tartışma konusu olduğu öğrenildi. 

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "Bu işe AK Parti ne diyor?", "Karardan önceden haberleri olmuş mu?", "Erdoğan’ın yakın çevresi ne düşünüyor?" şeklindeki sorulara yanıt aradığı köşe yazısında şunları kaydetti:

"Çok sayıda isimle görüştüm. Genelde şaşkınlar. Kıdemli bir AK Partili, MKYK üyesi, Külliye’ye de sık girip çıkanlardan... Şunları söyledi: 'Bu işte bir gariplik var. Kadın hapse bile girmiyor. Ama kahraman yapılmak isteniyor. Fatura da bize kesiliyor. Olayın kime yaradığına bakmak lazım. Birileri ayağımıza kurşun sıkıyor.'

Gelen bilgilere bakılırsa, Ak Parti olayı araştırıyor. Bu işin şifreleri çözülmeye çalışılıyor. Birileri fırsatı mı kullandı? Yoksa başka bir operasyon mu var? Bu sorulara yanıt aranıyor."
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