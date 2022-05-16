Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’nın fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi /16 Mayıs 2022 07:44

Rusya’nın fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi

Rus ordusunun, Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi.

SHABER3.COM

Rus ordusu, Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına saldırılarını sürdürüyor. Rusya'ya karşı direnişine devam eden Ukraynalı askerlerin bulunduğu fabrikaya, Rus ordusu tarafından fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi.

Mariupol Belediye Başkanının Danışmanı Petro Andriushchenko’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Dün işgalciler Mariupol savunucularına karşı ilk kez yangın bombası veya fosfor bombası kullandılar (sonucu uzmanlara bırakacağız). İşgalciler, termit tabakalı 9M22C yangın bombası kullanıldığını iddia ediyor. Yanma sıcaklığı yaklaşık 2 bin-2 bin 500 santigrat derece. Yanmayı durdurmak neredeyse imkansız” dedi.

YAKLAŞIK 600 YARALI ASKER BULUNUYOR


Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasında tıbbi yardıma erişimi olmayan yaklaşık 600 yaralı asker bulunduğu ifade edildi. Ukrayna daha önce Rusya’ya ağır yaralı olan askerlerin Azovstal'dan tahliyesi için Rus savaş esirlerini takas etmeyi teklif etmişti.

İsrail, İsviçre, Türkiye ve Finlandiya gibi birçok ülke Azovstal'da bulunan askerlerin tahliyesi için Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine dahil oldu.
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