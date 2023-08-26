Bakan Şimşek'in Togg paylaşımına tepki yağdı

Şimşek, Togg'un üretildiği fabrikayla ilgili videoyu alıntılayıp şunları yazdı:
"Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik’teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici…"
Sosyal medyadan tepki yağdı
Bakan Şimşek'in paylaşımının altına ise bir çok kullanıcıdan tepki verdi. Kullanıcılar en ucuz modeli 953 bin TL olan Togg arabaları için "Çoğu vatandaş alamıyor. Keşke her kesime hitap eden bir araç üretilseydi." yorumunda bulundu.
Şimşek'in paylaşımının altına gelen yorumlar şu şekilde: