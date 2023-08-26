Samanyolu Haber /Politika / Bakan Şimşek'in Togg paylaşımına tepki yağdı /26 Ağustos 2023 13:30

Bakan Şimşek'in Togg paylaşımına tepki yağdı

Bakan Şimşek'in Togg paylaşımına tepki yağdı: Halkın, TOGG'un kapı kolunu bile alamadığı bir ülkenin Ekonomi Bakanı olduğunuzu hatırlatmak isterim.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Togg fabrikasına ilişkin paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından Toggun üretildiği videoyu alıntılayıp "Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici." ifadelerini kullanan Şimşek'e sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar paylaşımın altına;  "Halkın TOGG'un kapı kolunu bile alamadığı bir ülkenin Ekonomi Bakanı olduğunuzu hatırlatmak isterim, Togg ile uğraşacağınıza ekonomiyi düzeltseniz keşke" yorumlarında bulundular.

Şimşek, Togg'un üretildiği fabrikayla ilgili videoyu alıntılayıp şunları yazdı:

"Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik’teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici…"


 
Sosyal medyadan tepki yağdı

Bakan Şimşek'in paylaşımının altına ise bir çok kullanıcıdan tepki verdi. Kullanıcılar en ucuz modeli 953 bin TL olan Togg arabaları için "Çoğu vatandaş alamıyor. Keşke her kesime hitap eden bir araç üretilseydi." yorumunda bulundu.
 
Şimşek'in paylaşımının altına gelen yorumlar şu şekilde:


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