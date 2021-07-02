Samanyolu Haber /Gündem / Bakandan müzik yasağını kaldırma sinyali /02 Temmuz 2021 12:04

Bakandan müzik yasağını kaldırma sinyali

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saat 24:00'a kadar olan müzik yasağıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan, işlerin iyi gitmesi halinde yasağın kaldırılacağının sinyalini verdi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında ''Kusura bakmasınlar'' diyerek açıkladığı müzik yasağıyla ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saat 24:00'a kadar olan müzik yasağıyla ilgili, "Kademeli normalleşmede ilk etapta 19’a kadar müziğe izin verilmişti, iyiye gidince 21’e alındı, 24’e alındı. Kademeli olarak iyileştiriliyor. Geçen seferki normalleşmeyle paralel giderse normalleşme devam edecektir. Şu ana kadar çok olumlu gitti" ifadelerini kullandı.
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