Samanyolu Haber /Dünya / TikTok 7 milyon çocuğun hesabını kapattı /02 Temmuz 2021 11:55

TikTok 7 milyon çocuğun hesabını kapattı

TikTok, 2021 yılının ilk çeyreğinde 13 yaşından küçük çocuklara ait 7 milyon hesabı sildi. Ayrıca, 61 milyon video platformdan kaldırıldı.

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Dünyanın en popüler sosyal ağlarından bir tanesi haline gelen TikTok, zaman zaman küçük çocukların bu uygulamayı kullanabiliyor olmaları nedeniyle tartışmalara neden olmuştu. 

TikTok tarafından yapılan açıklamalara göre 2021'in ilk çeyreğinde, 7 milyon civarında TikTok hesabı kapatıldı. Bunun nedeni, söz konusu hesapların 13 yaşından küçük çocuklar tarafından yönetiliyor olması.

Şirket, 2021'in ilk çeyreğinde 61 milyon adet videoyu da platformdan kaldırdığını açıkladı. Bu videolar, platform standartlarına uygun değil ve çocuklara yönelik uygunsuz içerikler barındırıyordu.TikTok, bundan birkaç yıl önce çocukların güvenliğini ihlal ettiği gerekçesi ile 5,7 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmıştı. 
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