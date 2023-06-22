Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlar BAE'de para arıyor /22 Haziran 2023 11:14

Bakanlar BAE'de para arıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir günlük çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti. Ziyaretin kritik faiz kararıyla aynı gün yapılması dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapacağı ziyaret öncesi, bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere başkent Abu Dabi'ye geldi.

Yılmaz ve Şimşek’i Presidential Flight Havalimanı’nda BAE Adalet Bakanı Abdullah Sultan bin Awad El Nuaimi karşıladı.

Yılmaz ve Şimşek ziyaret kapsamında heyetler arası temaslarda bulunacak ve BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamından yapılan açıklamaya göre iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği imkanlarının değerlendirileceği görüşmede, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur Bin Zayed Al Nahyan da yer alacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonrasında ekonomi yönetimini değiştirmiş ve faiz politikasında da U dönüşünü kabul ettiğini ilan etmişti.

Seçim sonrasında ekonomi yönetimine atanan Yılmaz ve Şimşek’in önceliğinin, yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle zor günler yaşayan Türkiye ekonomisine yabancı sıcak para girişi sağlamak olduğu biliniyor.

BAE ziyaretinin, Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıklayacağı kritik faiz kararıyla aynı gün yapılması da dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci turunun hemen öncesinde 25 Mayıs’ta katıldığı bir televizyon programda yaptığı açıklamada, Körfez’den gelen paraya işaret ederek “Körfezden bizim sistemimizin içerisine para depo eden ülkeler oldu. Bu da ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı” demişti.

28 Mayıs'taki seçim öncesindeki haftada 1,9 milyar dolar artan TCMB'nin yurtdışı bankalara döviz borcu, seçim sonrasındaki hafta 3,1 milyar dolar daha artmıştı.

1 Ocak-2 Haziran arasındaki dönemde TCMB’nn yurtdışı bankalara borcu toplamda 13,7 milyar dolarlık artışla 22,6 milyar dolara yükselmişti.
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