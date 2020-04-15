Bakanlık ‘hiçbir tutuklu hastaneye sevk edilmeyecek’ genelgesi gönderdi

Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan Çölyak hastası Merve Aydoğan, korona belirtileriyle başvurdukları cezaevi doktorunun “Adalet Bakanlığının hiçbir tutuklu hastaneye sevk edilmeyecek diye genelgesi var” dediğini aktardı.





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Aydoğan, kendisiyle birlikte 4 kişinin 3 Nisan’dan bu yana koronovirüse dair belirtiler gösterdiklerini ancak cezaevi idaresinin ne hastaneye sevk ettiğini ne de koronavirüs testi yapmadığını belirtti.





Ablası Şükran Aydoğan ile haftalık telefon görüşmesinde yaşadıklarını aktaran Aydoğan, durumlarının gün geçtikçe kötüye gittiğini söyledi. Yapılan görüşme sırasında 3 kez telefon cezaevi idaresi tarafından kesildi.





SERUMDAN KOLLARIM DELİK DEŞİK OLDU

Aydoğan, kendisinde virüs belirtilerinin olduğunu ancak cezaevi idaresinin göstermelik tedavi yaptığını anlattı. Aydoğan durumunu şöyle dile getirdi: “Ben çölyak hastasıyım. Benim kusmam sıkıntılı bir durumdur. 10 gündür aralıksız kusuyorum. Komalık olmuş durumdayım. Revire çıkıyoruz ve serum taka taka kolum delik deşik olmuş durumda. Hiç bir etkisini görmüyorum. Geçen Cumartesi revire çıktık, acile gitmek istediğimizi söyledik. Hem kusuyor hem gözlerimiz görmüyor hem de ishal var. Bunun normal olmadığını ifade ettik. Bunun üzerine revire bir doktor getirdiler. Doktor bizi muayene etti. Doktorlar görme kaybının sebebini bulamıyorlar.”





BAKANLIKTAN GENELGE

Doktorun kendilerine Adalet Bakanlığının “Hiçbir tutuklu hastaneye sevk edilmeyecek” yönünde genelge yolladığını aktardığını belirten Aydoğan, revire getirilen göz doktorunun da yaptığı muayene sonucunda “Ya sizin beyninizde tümör olması lazım ya da bir şok veya kaza geçirmiş olmanız lazım ki görme kaybınız olsun” dediğini aktardı.





Aydoğan, cezaevi müdürünün de kendilerine “Derdiniz karantinaya girmek sizin psikolojiniz bozuk” dediğini belirtti. Yaşananların dışarıya aktarılmasını istemedikleri için telefonları kestiklerini söyleyen Aydoğan kamuoyuna şu çağrıyı yaptı: “Biz burada ölüme terk edilmiş durumdayız. Bizden gelip kan tahlili aldılar ama koronavirüs testi yapmadılar. Sesimizi duyun.”









Aydoğan’ın ablası Şükran Aydoğan, kardeşinin ve tutukluların hayatlarından endişe duyduklarını ve sağlık sorunlarına dair gerekli tedavinin yapılmasını istedi.