Bakanlıktan Fenerbahçe'ye 13 milyon TL kıyak

Sayıştay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2019 yılı denetim raporunda, bakanlık ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında "usulsüz bir işlem yapıldığı" belirlendi.







Raporda; mülkiyeti bakanlığa ait olup bir spor kulübüne kiraya verilen Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun çatı membranlarının yenilenmesi karşılığında 2019 ve 2020 yıllarına ait toplam 13 milyon 537 bin 232 TL tutarındaki kira alacaklarından vazgeçildiğinin görüldüğü belirtildi.





Bakanlığın kulüpten alacağı kira bedelinin Kamu İhale Kanunu'nda tanımlanan "her türlü kaynak" kapsamında olduğu belirtildi.





KAMU İHALE KANUNU İHLAL EDİLDİ





Raporda, "Bu sebeple söz konusu yapım işinin idare tarafından kanun hükümleri kapsamında ihaleyle yaptırılması gerekmektedir." denildi.





Raporda, bakanlığın işin maliyetini kontrol etmediği ve harcamaya dair belgelerin de teslim almadığı ifade edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kira alacağından vazgeçmesinin Türk Borçlar Kanunu'na ve Kamu İhale Kanunu'na aykırı olduğu belirtildi.