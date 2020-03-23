Bakanlık'tan virüs tedavi hamlesi

Çin’den corona virüsüne karşı bir ilaç getirildiğini söyleyen Bakan Koca ilaç ile ilgili, “Yoğun bakımdaki hastalara verilmeye başlandı” dedi.







Koca, Çin’den getirilen ilaç ile ilgili şunları söyledi:





* Özellikle yoğun bakımdaki hastalarda kullanılmasıyla iyileşme süresinin 11 günden 4-5 güne düşürdüğünü bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk.





* Çin hükümetiyle birlikte, bu mücadeleyi nasıl verdiklerini bilgi akışı anlamında bilim kurulumuzla birlikte, Çin’den bilim insanlarıyla bilgi akışını sağlamak üzere önümüzdeki günlerde yapmak için anlaştık. Bu ilacında, yoğun bakımda tedavisi devam eden hastaların tedavisinde kullanılmaya başlandığını belirtmek istiyorum. İlacın etkisinin nasıl olup olmayacağının sonuçlarını sizinle paylaşacağız.





* Geçmiş dönemde ve şu an sonuç alınan ilaçlar dahil olmak üzere takip ettiğimizi, tedarik boyutuyla da temas içinde olduğumuzu, en uygun tedavinin yapılmasında çaba içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE İYİLEŞEN HASTALAR





* Sokağa çıkma yasağıyla ilgili, herkes kendi OHAL’ini ilan edebilir. Bunu illa devlet ilan etmesi gerekmiyor.









* Hacettepe, Erciyes, Ankara, Acıbadem’e davet yapıldı, halk sağlığı laboratuvarımız da tüm destekler için hazır. İhtiyaç durumunda, destek anlamında hiçbir şeyden kaçınmadan her türlü desteği sağlayacağımızı belirtiyoruz.





* Önümüzdeki günlerde kaç hastanın olduğu, bu hastalardan iyileşenlerin kaç kişi olduğu, yoğun bakımdaki hasta sayısı, bu süreçte kaybedilen vakaların da yaş aralığını şeffaf bir şekilde paylaşacağız.





* Ölenlerin içinde 60’ın altında 2 hasta var, onun dışındaki bütün vakalar 60’ın üzerinde.





KAYBETTİKLERİMİZ İLERİ YAŞLARDA





* Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





* Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Olayları takip etmek yerine önlemeye çalışıyoruz.





* Kaybettiğimiz bütün hastalar ileri yaştaydı ve Covid-19’un yanında başka hastalıkları da bulunuyordu.





* Yaşlılarımız; sizlerin öğütlerine ihtiyacımız var ama bu kez sizin bu öğütleri dinlemeniz gerekiyor. Bu salgında oldukça az kayıp vermek istiyoruz. Dışarı çıkmanız bir süreliğine kısıtlandı lütfen buna uyunuz.





* Kadromuza 32 bin yeni personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarının ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz.





* Süreci suistimal eden maske üreticilerine katı yaptırımlar uygulanacak. Türkiye’de üretilen maskeler yurt dışında satılamayacak.





* Yerli üretim solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz. Çin’den 50 bin tarama kiti sabah geldi. Devreye girdi. 1 milyona kadar hızlı tarama kiti kullanılacak.