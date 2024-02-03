Samanyolu Haber /Gündem / Bakımı yapılan asansör düştü: Yaralılar var /03 Şubat 2024 20:20

Bakımı yapılan asansör düştü: Yaralılar var

Konya'da bir iş yerinde bakımı yapılan yük asansörü, test sırasında zemin kattan bodruma düştü. Olayda 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Konya'nın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Kardelen Sokak'ta saat 15.00 sıralarında Abdullah Sarıkaya'nın, yayınevi açmak için tuttuğu iş yerindeki yük asansörünün bakımı, anlaştığı firmadan gelen Musa Bozkurt ve Muhammet Taha Andaç tarafından yapıldı.

Bozkurt ve Andaç, yapılan çalışmanın ardından test için iş yeri sahibi Abdullah Sarıkaya ile asansöre bindi. Ancak bu sırada asansör, büyük bir gürültüyle zemin kattan bodrum kata düştü, içindeki 3 kişi yaralandı.

Asansör firmasının diğer çalışanlarının ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Sarıkaya'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakımı yapılan asansör düştü: Yaralılar var Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:22:44