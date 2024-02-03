Samanyolu Haber /Gündem / DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı /03 Şubat 2024 19:36

DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı

DEM Parti MYK toplantısında, yerel seçimde gösterilecek adaylar ele alındı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, toplantıda uzun süren tartışmalar sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarma kararı alındı. Bu konuda olası isimler üzerinde durulsa da net bir karar çıkmadı.

Toplantıda Bolu Belediye Başkanlığı'na da aday gösterme kararı alındı. Karara göre DEM Parti'nin Bolu adayı Veli Saçılık olacak.

ANTALYA İÇİN KEMAL BÜLBÜL İSMİ MASADA

DEM Parti MYK’si Antalya’da da aday çıkarma kararı aldı. Ancak buradan gösterilecek adayın ismi netleşmedi. Bu konuda daha önce kentte milletvekilliği de yapan siyasetçi Kemal Bülbül’ün ismi öne çıktığı öğrenildi.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yarın yapacağı basın toplantısında birçok kentin adaylarının isimlerini açıklayacağı belirtildi.
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