Samanyolu Haber /Dünya / Büyük yangın: Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor /03 Şubat 2024 19:20

Büyük yangın: Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor

Şili'de çıkan yangınlar 800 hektardan fazla araziyi kül etti. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlarda ölü sayısı artarken ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

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Şili’nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana geldi.

Yerleşim yerlerinin de etkilendiği yangının ardından Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirterek, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik." ifadesini kullandı.

Yangınların Concon, Quintero ve Maitencillo şehirlerine doğru hızla yayıldığı bilgisi paylaşıldı.
Güney Amerika ülkesinin medyasında yer alan haberlerde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Şili'de, şubat 2023'de çıkan orman yangınları sonucu 13 kişi yaşamını yitirmişti.



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