Samanyolu Haber /Gündem / Kayak merkezinde panik /03 Şubat 2024 19:14

Kayak merkezinde panik

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde elektrik arızası nedeniyle 67 kişi telesiyejde mahsur kaldı. Tatilciler, 3,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

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Bolu'daki Kartalaya Kayak Merkezi'nde bulunan 2 otelin pistlerinin bulunduğu alandaki elektrik trafo panosunun arızalanması nedeniyle enerji kesintisi yaşandı.

Bu esnada duran telesiyejlerde 67 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), AFAD ile Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Telesiyejlerde bulunan 67 tatilci, ekiplerin oluşturduğu hatlarla tahliye edildi.

Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, yaptığı yazılı açıklamada, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde elektrik ana dağıtım panosunda meydana gelen arıza nedeniyle kayakçıların telesiyejde mahsur kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"Jandarma ve AFAD ekiplerinin, tesis çalışanlarının, teknik ekiplerin özverili çalışmasıyla tüm kayakçılar 3,5 saatin sonunda güvenli bir şekilde kurtarıldı. Herhangi bir yaralanma veya zarar bildirilmeyen olayda, kayakçıların tahliyesi için tüm ekipler seferber oldu."
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