"Bana göre Türkiye'nin iki-üç yılı karanlık"

Sağlık Bakanlığının verilerine göre önceki gün 8 bin 636 yeni vaka tespit edildi. Bu, son 25 günün en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre son haftalarda AKP kongrelerinde kalabalıklar dikkatleri çekerken günlük vaka sayısı her geçen hızla tırmanıyor. Uzmanlar, aşılama hızındaki düşüşe de dikkat çekerek daha fazla aşının temin edilmesi ve aşılama hızının arttırılması gerektiğine dikkat çekiyor.







GÖSTERMELİK YASAKLAR





“Salgının başından beri kapalı alanlardaki insan yoğunluğunu ve birikimini önlememiz gerektiğini belirtiyoruz” diyen Göğüs, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Akkurt, şu değerlendirmeyi yaptı:





*Vaka artışının birden çok nedeni var. Artışın bir nedeni, sömestr tatiliyle birlikte özellikle kayak otellerinde, kapalı alanlarda oluşan yoğunluğun vaka artışına neden olması.

*Kapalı alanlardaki birikmeleri, yığılmaları hâlâ önleyemiyoruz.

*Hafta sonu uygulanan göstermelik yasakların nasıl uygulandığını da hepimiz görüyoruz.

*Bu şartlarda önümüzdeki en az iki, üç yıllık sürecin bizler için aydınlık olmayacağını düşünüyorum.”

*Mutant virüslerle ve varyantlarla ilgili detaylı bilgi paylaşılmıyor ve bunların bulaşıcılık potansiyelleri çok daha yüksek.Vaka artışının bir diğer nedeni bu olabilir.

*Ayrıca, aşılamaya bir şekilde başladılar ve günde bir buçuk-iki milyon kişiyi aşılarız söylemlerine karşı günlük aşılama rakamının 10 binlere kadar indiğini görüyoruz.

*Bu çok ciddi bir sıkıntı. Şu anda toplumun yüzde ikisi veya üçü aşılanabildi.

*Bir an önce 130-140 milyon doz aşı temin edilmeli ve toplumun büyük bir kesimi aşılanmalı.





GÜNLÜK VAKA SAYILARI

15 Ocak: 8 bin 314

20 Ocak: 6 bin 435

25 Ocak: 5 bin 642

30 Ocak: 6 bin 871

5 Şubat: 7 bin 901

9 Şubat: 8 bin 636