Samanyolu Haber /Gündem / Barınma, tuvalet, su ihtiyacı hala çözüm bekliyor /20 Şubat 2023 13:11

Barınma, tuvalet, su ihtiyacı hala çözüm bekliyor

Depremin üzerinden yaklaşık iki hafta geçmesine rağmen halk sağlığıyla ilgili önemli sorunlar henüz çözülemedi.

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Barınma, tuvalet, kullanım suyu gibi en temel insani ihtiyaçlara ulaşmak hala mesele. Bu üç büyük sorun, kolera, tifo, dizanteri, kızamık gibi ciddi enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Diken’in haberine göre, geçtiğimiz hafta deprem bölgesine giden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kanalizasyon sisteminin zarar görmesinin, atık sularla temiz suyun karışmasının salgınlara yol açabileceğini söyledi. Suriye’deki kolera salgının deprem bölgesi için önemli risk oluşturduğunu söyleyen Şenol, “İshal vakalarında artış var. Kolera tespiti için gerekli malzeme gitmemiş. İshalli vakalarda kolera başta olmak üzere ishal etkenlerinin kesin tanısı için mikroskopi dahil hızlı tanı, kültür/besiyeri/kit, teçhizat alt yapısı  kurulmalı ve kolayca ulaşılabilir olmalı” dedi.
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