Naci Görür: Elazığ'da büyük depremler beklemiyorum

Maraş merkezli depremin ardından iki haftada 6 binin üzerinde artçı sarsıntı oldu. Elazığ Palu'da ise gece saatlerinde kısa aralıklarla meydana gelen 4,8, 4,7 ve 4,6 büyüklüğündeki depremler endişeye neden oldu.





Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte büyük deprem beklemediğini belirtti. Görür, Palu'daki depremlere ilişkin şu öngörüde bulundu:





"Palu civarında 4’lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O), Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkili faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir. Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu Fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 vebenzeri depremleri olduğu için ben artık Elazığ'da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder."