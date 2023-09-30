Samanyolu Haber /Gündem / Başhekim Covid-19’dan öldü, TTB çağrı yaptı /30 Eylül 2023 17:01

Başhekim Covid-19’dan öldü, TTB çağrı yaptı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla Adana’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu (59), tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

TTB, Mahmutluoğlu'nun COVİD-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

-COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir.

-Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

ERİS VARYANTINA DİKKAT!

TTB açıklamasında ayrıca kapalı ortamlarda maske kullanımını önerilerek, “Tekrarlıyoruz: Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalı. El yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemleri alınmalıdır. Unutmayalım; kapalı ortamlarda maske, bizi ve sevdiklerimizi koruyacaktır” denildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Mahmutluoğlu'nun cenazesi, görev yaptığı hastane önünde düzenlenen törenden sonra Karamustafalı Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine; Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, kurum amirleri, doktorlar, sağlık çalışanları ve vatandaşlar da katıldı.
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