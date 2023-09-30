Ukrayna’dan Ekim ayı taarruzu

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Zelenskiy’nin yaz aylarında sınırlı başarı elde Ukrayna ordusunun Ekim ayında yeni bir karşı saldırı için ABD ve İngiltere ile anlaştığı iddia edildi.





Vladimir Zelensky, Herson ve Zaporojye yönlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Karşı Saldırı Planı konusunda ABD ve İngiltere ile anlaştı.





Ukrayna’ya ait büyük bir denizci grubunun Dinyeper Nehri'ni geçmek için Nikolaev bölgesinde yoğunlaştığını iddia ediyor. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin İngiliz eğitmenler tarafından eğitilen özel harekat kuvvetlerinin özel birlikleri Zaporojye Nükleer Santrali'ni (ZNPP) ele geçirmeyi planlıyor.





Zelensky yayınladığı son video mesajında "30 Eylül'de Ukrayna için, askerlerimiz için, tüm devletimiz için önemli haberler olacak" dedi