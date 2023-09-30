Sosyal medyanın en çok kazananları belli oldu…Rakamlar dudak uçuklattı

Forbes tarafından oluşturulan fenomenler listesi ise şu şekilde:













MrBeast, Antarktika’da 50 saat boyunca hayatta kalmaya çalışmak ve bir Willy Wonka çikolata fabrikası inşa ederek prodüksiyonlu videolarıyla dikkat çekiyor.













KSI’nın tahmin edilen kazancı ise 24 milyon dolar…





Ancak Paul’un gösterişli hayatı bir süredir cinsel suiistimal, hayranları dolandırma iddiaları ve son zamanlarda açıklanmayan kripto para sponsorluğu ile gölgeleniyor. Yine de Paul’ün gösterileri onu 2022’de en çok kazanan sporculardan biri yaptı.













İkili podcast’ler, canlı yayın etkinlikleri, kitaplar ve TV şovları da dahil pek çok içerik üretiyor. Sosyal medyanın meşhur ikilisi 35 milyon dolarlık kazançlarıyla da Forbes’un listesinde yer almayı başarıyor.





Ayrıca aile, reality şovları “The D’Amelio Show”un üçüncü sezonunu çekiyor.





Kanal 23,6 milyon aboneye ulaştı ancak Paul’un, Japonya’nın “intihar ormanındaki” bir cesedin gösterilmesi de dahil olmak üzere endişe verici ve duyarsız videoları sert tepkiler aldı.





Chamberlain, Louis Vuitton ile anlaşması imzalayan ilk içerik üreticilerinden biriydi ve Cartier, Lancome, Levi’s, Aritzia ve Canon gibi şirketlerle de kazançlı ortaklıklar yaptı. 20 milyon dolarlık kazancıyla listenin dikkat çeken isimlerinden biri…









10. Brent Rivera

Sözcü'de yer alan habere göre bu yıl, ikinci yıllık Forbes En İyi İçerik Oluşturucu listesi açıklandı. Listelenen 50 ismin 2,6 milyar takipçiyi kullanarak tahminen 700 milyon dolar kazanç elde ettiği belirtildi.Teknolojiyle beraber hızla hayatımıza giren ve kendine kalıcı bir yer edinen sosyal medya, beraberinde bol takipçili kullanıcıları yani fenomenleri ve içerik üreticilerini de getirdi.Forbes’un belirlediği listede de sosyal medyanın yıldız isimleri, sadece takipçi sayılarıyla değil; aynı zamanda kazançlarındaki yükselişle de dikkat çekiyor.Forbes gibi, sosyal medya araştırma şirketi Influencer Marketing Hub da bu üretken kesimi incelediğinde markaların, 2023 yılında yaratıcı pazarlamaya tahmini olarak 21 milyar dolar harcadığını, bu rakamın yedi yıl önce sadece 1,6 milyar dolar olduğunu belirtiyor.Omnicom PR Group’tan Erin Lanuti, “Influencerlara, hedef kitleleri çok güveniyorlar. Ürünleri dakikalar içinde satabiliyorlar” diyor.82 milyon dolarlık kazancıyla ilk sırada MrBeast adını kullanan Jimmy Donaldson yer alıyor.KSI olarak bilinen Olajide Olatunji, 2009 yılında YouTube’da FIFA video oyunlarına tepki göstermeye başladı ve tuhaf mizahıyla milyonlarca takipçinin ilgisini çekti.O zamandan beri de içeriklerinde komedyen olarak görünmekten bir rapçi ve boksöre dönüştü. 2023’te iki single çıkardı.YouTube’daki gösterileriyle milyonlarca kullanıcının dikkatini çeken boksör Jake Paul yılda yaklaşık 34 milyon dolar kazanarak listede üçüncü sıraya yerleşiyor.İlkokuldan beri iyi arkadaş olan iki eski mühendis, YouTube’da komedi programları yayınlayarak dikkat çekti. Gerçek isimleri Rhett James McLaughlin ve Charles Lincoln “Link” Neal olan ikili, 2006 yılında YouTube’da komedi programları yayınlamaya başladı.Bugün ise Burbank, Kaliforniya’daki eğlence şirketleri Mythical’de 100’den fazla kişi çalışıyor.Charli D’Amelio, TikTok ve Forbes En İyi İçerik Oluşturucular listesinde en iyi kadın içerik oluşturucu olarak kariyerine devam ediyor.Yıllık 23 milyon dolar kazandığı tahmin edilen D’Amelio, Prada’nın yüzü ve Kim Kardashian’ın kurucularından olduğu giyim markası SKIMS’in yürüyen reklamı haline geldi.Logan Paul ilk olarak kardeşi Jake ile birlikte Vine’da viral oldu (En İyi İçerik Oluşturucu listesinde 3. sırada yer aldı), bu yükselişi kullanarak YouTube hesabı açıp iPhone dağıtma ve Kevin Hart gibi ünlülerle dövüşme gibi vloglar yayınladı.Bir döneme damga vuran mimlerin öncüleri arasında yer alan Tebele, hâlâ film, dizi, oyun görselleriyle birlikte yazdığı esprili notlarıyla kullanıcıların ilgisini çekerek yılda 30 milyon dolar kazanmayı başarıyor.Emma Chamberlain, annesinin evinde YouTube videoları çekerek ünlenen fenomen modaya olan tutkusunu bir imparatorluğuna dönüştürdü.On yıl boyunca küçük kulüplerde performans sergileyen Rife, bir kadın hayranıyla şakalaştığı bir klibinin viral hale gelmesiyle TikTok’ta ünlendi. Geçtiğimiz yıl 17 milyon TikTok takipçisi topladı ve uluslararası turnesi için 750 binden fazla bilet sattı.Netflix’te de şovuyla yer almaya hazırlanan fenomenin yıllık kazancının 25 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.Brent Rivera, Vine’da başladığı fenomenlik macerasına YouTube ve son olarak TikTok ile devam etti.Komedi videoları artık 50 milyon hayrandan oluşan bir izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor.25 yaşında ve yıllık kazancı 17,5 milyon dolar olduğu tahmin edilen Rivera, yaratıcı olduğu kadar bir iş insanı da… Starbucks, Xbox ve Prada gibi dev markalarla ortaklık yapıyor. Bu arada, diğer yaratıcıları ve yeni ortaya çıkan markaları desteklemek için 2017’de medya şirketi Amp Studios’u da kurdu.