Yandaş basına bilgi verildi, İmamoğlu'na tebliğ edilmedi; Gerekçeli kararda ne var?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası davasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme 17 sayfalık gerekçeli karar yazdı.







Gerekçeli kararda, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunun basın önünde işlediği, yüksek yargı üyelerine rencide edici şekilde hakaret ettiği belirtildi.





Önümüzdeki günlerde savcının kararı İstinaf mahkemesine taşıması bekleniyor.





"KARAR BİZE TEBLİĞ EDİLMEDİ"

Gerekçeli kararın açıklandığını ajanslardan öğrendiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat ise Halk TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Ben de ajanslardan öğrendim. Üstelik 17 sayfa olduğuna kadar ilişkin detaya kadar verilmiş ama tebliğ edilmedi. Bana tebliğ edilmeden ajanslara servis edilmesi çok ilginç. Dava açılırken de aynı şey olmuştu. Soruşturma dosyasını ara ara kontrol ediyorum. O gün yine kontrol etmiştim öğlen civarında malum gazetelerden iddianame düzenlendiği haberini aldık. Bu yıllardır uygulanan ama alışmamamız gereken bir durum bu. Başlarken de gerekçeli karar açıklandığında da basından öğrendik. Ben de ulaşmaya çalışacağım şimdi."





NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği yanıt üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.





İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir konuşmada, isim vermeden kendisine yönelik “Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” şeklindeki sözlerine bir gazetecinin sorusu üzerine yanıt vermişti. “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” diyen İmamoğlu hakkında YSK’nın o dönemki başkanı Sadi Güven, kendisi ve görevdeki kurul üyelerine hakaret edildiği iddiasıyla şikayette bulunmuştu.





Şikayet üzerine İmamoğlu hakkında dava açılmış, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.



