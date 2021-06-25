Samanyolu Haber /Gündem / “Başka ülkenin Kırgızistan’dan insan kaçırmasına izin veremeyiz” /25 Haziran 2021 16:53

“Başka ülkenin Kırgızistan’dan insan kaçırmasına izin veremeyiz”

Kırgız Milletvekili Marlen Mamataliev, “Orhan İnandı’yı sağ salim bulmak için ülke olarak her türlü adımı atmamız gerekiyor. Topraklarımızda başka ülkelerin operasyon yapmasına ve insan kaçırmasına asla izin veremeyiz” dedi.

SHABER3.COM

Kırgızistan Milletvekili Marlen Mamataliev, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kaçırılan eğitimci Orhan İnandı ile ilgili açıklama yaptı. “Orhan İnandı’nın ülkemiz için yaptığı işleri unutamayız ” diyen Mamataliev, “Kırgızistan vatandaşı olan olarak Orhan İnan’ı sağ salim bulmak için elimizden geleni yapmamız ve var gücümüzle çalışmamız lazım. Vatandaşlarımız olan birisinin milliyeti ve nereli olduğu bizi ilgilendirmez. Biz ülke olarak her vatandaşımızın sağlığından ve can güvenliğinden sorumluyuz. Özellikle de ülke topraklarımızda başka ülkelerin operasyon yapmasına ve insan kaçırmasına asla izin vermememiz gerekir. Maalesef, Orhan beyin ortadan kaçırılması toplumumuzu kaygılandırıyor. Ve şu ana kadar da bulunamamış olması da insanlarda farklı soruların oluşmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

ORHAN İNANDI’NIN KURDUĞU OKULLARDA OKUDUM
Hakan Fidan’ın başkanı olduğu MİT tarafından kaçırılan Orhan İnandı’nın kurucusu olduğu okullarda 3 yıl okuduğunu kaydeden Mamataliev, “Orhan bey, ülkemize çok büyük katkıları olan ve eğitim sistemimizde çığır açmış birisidir. Onun açtığı okullarda binlerce çocuğumuz eğitim aldılar ve kendi alanlarında en iyi olduklarını hepimize gösterdiler. Sadece Kırgızistan’da değil, yurtdışında da gerek okudukları üniversitelerde gerekse mezun olduktan sonra iş hayatında da yaptıkları başarılı iş ve çalışmalarla kendilerini dünyada da ispat ediyorlar.” değerlendirmesi yaptı.

İÇ SİYASETE KIRGIZİSTAN’I DAHİL ETMEYİN
Türkiye’nin Orhan İnandı’ya bakış açısının ayrı bir konu olduğunu kaydeden Mamataliev, “Bu konu o ülkenin iç meselesidir. Başka bir ülkenin iç siyaset meselesini Kırgızistan’ın dahil edilmesi doğru değil. Buna müsaade edemeyiz. Orhan bey hakkındaki iddiaları ve suçlamaları bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, Orhan Bey Kırgızistan’da çok faydalı işler yapmış, eğitim alanındaki ülkemize büyük katkısı olan bir insandır. Orhan beyin Kırgızistan’a olan katkılarını asla unutamayız” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber “Başka ülkenin Kırgızistan’dan insan kaçırmasına... Sonraki Haber >>

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

"Bu kadar lağım bir gün patlarsa..."

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:24:02