“Başka ülkenin Kırgızistan’dan insan kaçırmasına izin veremeyiz”

Kırgızistan Milletvekili Marlen Mamataliev, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kaçırılan eğitimci Orhan İnandı ile ilgili açıklama yaptı. “Orhan İnandı’nın ülkemiz için yaptığı işleri unutamayız ” diyen Mamataliev, “Kırgızistan vatandaşı olan olarak Orhan İnan’ı sağ salim bulmak için elimizden geleni yapmamız ve var gücümüzle çalışmamız lazım. Vatandaşlarımız olan birisinin milliyeti ve nereli olduğu bizi ilgilendirmez. Biz ülke olarak her vatandaşımızın sağlığından ve can güvenliğinden sorumluyuz. Özellikle de ülke topraklarımızda başka ülkelerin operasyon yapmasına ve insan kaçırmasına asla izin vermememiz gerekir. Maalesef, Orhan beyin ortadan kaçırılması toplumumuzu kaygılandırıyor. Ve şu ana kadar da bulunamamış olması da insanlarda farklı soruların oluşmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.





ORHAN İNANDI’NIN KURDUĞU OKULLARDA OKUDUM

Hakan Fidan’ın başkanı olduğu MİT tarafından kaçırılan Orhan İnandı’nın kurucusu olduğu okullarda 3 yıl okuduğunu kaydeden Mamataliev, “Orhan bey, ülkemize çok büyük katkıları olan ve eğitim sistemimizde çığır açmış birisidir. Onun açtığı okullarda binlerce çocuğumuz eğitim aldılar ve kendi alanlarında en iyi olduklarını hepimize gösterdiler. Sadece Kırgızistan’da değil, yurtdışında da gerek okudukları üniversitelerde gerekse mezun olduktan sonra iş hayatında da yaptıkları başarılı iş ve çalışmalarla kendilerini dünyada da ispat ediyorlar.” değerlendirmesi yaptı.





İÇ SİYASETE KIRGIZİSTAN’I DAHİL ETMEYİN

Türkiye’nin Orhan İnandı’ya bakış açısının ayrı bir konu olduğunu kaydeden Mamataliev, “Bu konu o ülkenin iç meselesidir. Başka bir ülkenin iç siyaset meselesini Kırgızistan’ın dahil edilmesi doğru değil. Buna müsaade edemeyiz. Orhan bey hakkındaki iddiaları ve suçlamaları bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, Orhan Bey Kırgızistan’da çok faydalı işler yapmış, eğitim alanındaki ülkemize büyük katkısı olan bir insandır. Orhan beyin Kırgızistan’a olan katkılarını asla unutamayız” dedi.