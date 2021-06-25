Pandemide Türkiye’de dolar milyoneri sayısı 21 bin kişi arttı

İsviçre bankası Credit Suisse, 2021 yılı servet raporunu yayımladı. Veriler, Türkiye'de ve dünyada eşitsizliğin pandemi döneminde keskinleştiğine işaret ediyor.





Rapordaki tahminlere göre, 2019 yılında 94 bin olan Türkiye'deki milyoner sayısı pandemi yılı olan 2020'de 21 bin kişi artarak 115 bin 423'e yükseldi.





Türkiye'de 2020 yılında toplam servet bir önceki yıla göre yüzde 1,2'lik sınırlı artışla 1 trilyon 587 milyar dolara yükseldi. Yetişkin başına düşen servet ise yüzde 0,4'lük düşüşle 27 bin 586 dolardan 27 bin 466 dolara geriledi.





Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 57,6'sı 10 bin dolar altı, yüzde 38,8'i 10 bin-100 bin dolar arası, yüzde 3,4'ü 100 bin-1 milyon dolar arası, yüzde 0,1'i 1 milyon dolar üstü servete sahip





Türkiye'de 10 bin dolar altı servete sahip kişi sayısı 33 milyon 262 kişi, 10-100 bin dolar arası servete sahip kişi sayısı 22 milyon 406 bin kişi, 100 bin-1 milyon dolar arası servete sahip kişi sayısı 1 milyon 984 bin kişi, 1 milyon üstü servete sahip kişi sayısı 115 bin oldu.





TL'DEKİ DEĞER KAYBIYLA SERVET DE AZALDI

Geçmiş yılların verilerine bakıldığında, Türkiye'de hem toplam servetin hem de yetişkin başına düşen servetin gerilediği görüldü.





2010 yılında Türkiye'de toplam servet 1 trilyon 718 milyar dolar, yetişkin başına servet ise 36 bin 484 dolardı. 2013 yılında Türkiye'de toplam servet 1 trilyon 970 milyar dolara, yetişkin başına servet ise 39 bin 304 dolara kadar yükselmişti.





Sonrasında Türkiye'ye dönük sıcak para girişlerindeki azalma ve TL'deki değer kaybıyla birlikte, dolar cinsi toplam servet de düşüş eğilimine girdi.





YÜZDE 1 TOPLAM SERVETİN YÜZDE 42,8'İNE SAHİP

Veriler, Türkiye'de pandemide zenginin daha zengin yoksulun daha yoksul olduğunu gösteriyor.





Türkiye'de en zengin yüzde 10'luk kesiminin servetten aldığı pay yüzde 72,1 oldu. En zengin yüzde 5'lik kesimin payı yüzde 62,2 olurken, en zengin yüzde 1'lik kesim servetin yüzde 42,8'ine sahip oldu.





2019'da Türkiye'de en zengin yüzde 10'lik kesimin payı yüzde 70,3, en zengin yüzde 5'lik kesimin payı yüzde 60,6, en zengin yüzde 1'lik kesimin payı yüzde 42,5'ti.





Türkiye'de en fakir yüzde 30'luk kesimin toplam serveti ise eksiye düştü. Bu, söz konusu kesimin borçlarının servetlerinden yüksek olması anlamına geliyor.









Nüfus yüzde 10'luk 10 dilime bölündüğünde en fakir dilimde yer alanlar toplam servetin yüzde 0,5'i oranında borçlu, ikinci dilimde yer alanlar toplam servetin yüzde 0,2'si oranında borçlu olarak raporda yer aldı. Üçüncü dilim servetten aldığı pay yüzde 0,4 oldu. Böylece nüfusun en fakir yüzde 30'luk kesimi, toplam servetin yüzde 0,3'ü oranında borçlu olarak kayıtlara geçti.





Dördüncü dilimin servet payı yüzde 1,1, beşinci dilimin servet payı yüzde 2,2 altıncı dilimin servet payı yüzde 3,4, yedinci dilimin servet payı yüzde 4,4, sekizinci dilimin payı yüzde 6,5, dokuzuncu dilimin payı yüzde 10,6 oldu.





Böylece en zengin yüzde 1'inin toplam servetin yüzde 42,8'ine sahip olurken, nüfusun yüzde 95'lik kesiminin payı yüzde 37,8'de kaldı.





DÜNYADA DA EŞİTSİZLİK YÜKSEK

Dünya genelinde 2019'da 389,6 trilyon dolar olan toplan servet, 2020'de 418,3 trilyon dolara yükseldi.





Dünyada 2019'da 75 bin 451 dolar olan yetişkin başına düşen servet, 2020'de 79 bin 952 dolara yükseldi.





Dünyada 2010 yılında 253 trilyon dolar olan toplam servet 2020'de yüzde 65,3 artışla 418,3 trilyon dolara yükselirken, Türkiye'de aynı dönemde yüzde 7,6 azaldı.





Dünyada en zengin yüzde 10'luk kesim servetin yüzde 81,8'ine sahip oldu. En zengin yüzde 5'in payı yüzde 70,1, yüzde 1'in payı yüzde 44,9 oldu.





Dünyada dolar milyoneri sayısı 5,2 milyon kişi artarak 56,1 milyon kişiye yükseldi.





Dünya nüfusunun yüzde 1,1'ine denk gelen dolar milyoneri 56,1 milyon kişinin toplam servetten aldığı pay yüzde 45,8'e yükseldi.





Dünya nüfusunun yüzde 55'ini oluşturan 10 bin dolar altı servete sahip 2,9 milyar kişinin toplam servetten aldığı pay ise yüzde 1,3'te kaldı. Bu kesimin toplam serveti 5,5 trilyon dolar oldu.