Samanyolu Haber /Gündem / Behzat Ç.'den siyaset sürprizi: Hangi partiden aday oldu? /10 Ocak 2024 19:11

Behzat Ç.'den siyaset sürprizi: Hangi partiden aday oldu?

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak ismi geçenler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun öne çıktığı aktarıldı.

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CHP'de bugün önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) adından da Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanıyor.

Toplantıların ardından Adana, Mersin, Aydın başta olmak üzere çok sayıda seçim bölgesinin adaylarının açıklanması bekleniyor.

Açıklanacak adaylar merakla beklenirken, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkan adayı olduğu iddiası gündem haline geldi. 

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre Beşikçioğlu, bugün CHP Genel Merkezi'ne de gelerek görüşmelerde bulundu.

Beşikçioğlu'nun adaylığıyla ilgili karar bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısında verilecek.  

Öte yandan gazeteci Candaş Tolga Işık'ın ulaştığı Beşikçioğlu, iddiayı "CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayıyım" diyerek doğruladı. 

 


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