Samanyolu Haber /Gündem / Üç büyük soruşturmada sıcak gelişme! /10 Ocak 2024 19:15

Üç büyük soruşturmada sıcak gelişme!

Türkiye'nin gündeminde olan Dilan ve Engin Polat, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz ve Tuzla Başkanı İlhanlı hakkındaki soruşturmalar için üç yeni savcı atandı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatılmıştı. Polat ailesine yönelik soruşturmada Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 büyük soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından tarafından 21 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan kararnameyle Gökalp Kökçü’nün görev yeri değiştirilmişti. Savcı Gökalp Kökçü Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmişti.

3 SORUŞTURMAYA 3 YENİ SAVCI
Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ile Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında yürütülen yasadışı bahis soruşturmaları için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 farklı savcı görevlendirildi. Daha önce 3 büyük soruşturmayı tek savcı yürütürken, her soruşturma için bir savcı görevlendirildi.
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