Samanyolu Haber /Gündem / Başkanlık sistemi esnafa yaramadı: Yarım milyon esnaf kepenk kapattı /18 Temmuz 2022 11:06

Başkanlık sistemi esnafa yaramadı: Yarım milyon esnaf kepenk kapattı

Derinleşen ekonomik krizin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Başkanlık sistemi ile geçen 4 yılda 479 bin 736 esnaf kepenk kapatırken, 2018'den bugüne 248 bin 867 şirketin de kapısına kilit vuruldu.

SHABER3.COM

2018 yılından yani başkanlık sisteminden bugüne hızla artan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim küçük esnaf oldu. Aradan geçen 4 yılda yarım milyona yakın esnaf işini kaybetti. 2018 yılından 2022 yılının mayıs ayına kadar geçen sürede 479 bin 736 esnaf meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas etti.

6 AYDAKİ İFLAS 58 BİNE DAYANDI
Sadece bu yılın ilk 6 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı ise 58 bine dayandı. Bu yılın sadece haziran ayında iflas eden esnaf sayısı ise 10 bin 826 olarak kayıtlara geçti. Haziran 2022’de yaşanan toplam iflas sayısı bu yılın ilk 6 ayında en yüksek iflas sayısı oldu. Mayıs ayında toplam iflas sayısı 8 bin 322 iken iflas sayısı sadece son bir ayda yüzde 30 artarak 10 bin 826’ya çıktı.

248 BİN ŞİRKET İFLAS ETTİ
4 yılın sonunda en az 248 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. Artan döviz kuru, yüksek maliyetler ve enflasyonun son 24 yılın zirvesine çıkması şirketleri ve ticari işletmeleri tek tek kapanmasına neden oldu. 2018 yılından 2022 Mayıs ayına kadar toplamda 248 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi tasfiye edilerek veya kapanarak iflas etti.

CHP’Lİ AĞBABA: TOPLU İFLASLAR YAŞANIYOR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlık sisteminin 4. yılında yaşanan toplu iflaslara dikkat çekti. Ağbaba, “Başkanlık sistemi ile aradan geçen 4 yılda 479 bin 736 yani yarım milyona yakın esnaf ekmek teknesini kaybetti. Yine 2018 yılından bugüne en az 248 bin 867 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapısına kilit vurdu” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başkanlık sistemi esnafa yaramadı: Yarım milyon esnaf... Sonraki Haber >>

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

[Harun Tokak ] Gözyaşları

[Harun Tokak ] Gözyaşları

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:17:16