Başkanlık sistemi esnafa yaramadı: Yarım milyon esnaf kepenk kapattı

2018 yılından yani başkanlık sisteminden bugüne hızla artan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim küçük esnaf oldu. Aradan geçen 4 yılda yarım milyona yakın esnaf işini kaybetti. 2018 yılından 2022 yılının mayıs ayına kadar geçen sürede 479 bin 736 esnaf meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas etti.





6 AYDAKİ İFLAS 58 BİNE DAYANDI

Sadece bu yılın ilk 6 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı ise 58 bine dayandı. Bu yılın sadece haziran ayında iflas eden esnaf sayısı ise 10 bin 826 olarak kayıtlara geçti. Haziran 2022’de yaşanan toplam iflas sayısı bu yılın ilk 6 ayında en yüksek iflas sayısı oldu. Mayıs ayında toplam iflas sayısı 8 bin 322 iken iflas sayısı sadece son bir ayda yüzde 30 artarak 10 bin 826’ya çıktı.





248 BİN ŞİRKET İFLAS ETTİ

4 yılın sonunda en az 248 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. Artan döviz kuru, yüksek maliyetler ve enflasyonun son 24 yılın zirvesine çıkması şirketleri ve ticari işletmeleri tek tek kapanmasına neden oldu. 2018 yılından 2022 Mayıs ayına kadar toplamda 248 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi tasfiye edilerek veya kapanarak iflas etti.





CHP’Lİ AĞBABA: TOPLU İFLASLAR YAŞANIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlık sisteminin 4. yılında yaşanan toplu iflaslara dikkat çekti. Ağbaba, “Başkanlık sistemi ile aradan geçen 4 yılda 479 bin 736 yani yarım milyona yakın esnaf ekmek teknesini kaybetti. Yine 2018 yılından bugüne en az 248 bin 867 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapısına kilit vurdu” dedi.