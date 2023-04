Baskın Oran: KHK’lılar söke söke dönecek

Siyaset bilimci Prof Dr Baskın Oran, Bold Medya’dan gazeteci İsmail Sağıroğlu’nun sorularını yanıtladı. Oran, Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamudan ihraç edilen yüz binlerce kişinin “Söke söke” mesleklerine döneceğini, tek adam yönetiminin de “Söke söke” gideceğini söyledi.





“Türkiye, bu rezil görevden atmalarla devam edemeyecek kadar gelişmiş bir ülkedir.” diyen Oran, “Nasıl ben 4 kere atıldım, 9 yıl toplamda ayrı kaldım. Sonunda söke söke 90’lı yılların sonunda döndüm. Onlar da döneceklerdir. İki kere iki, dörttür” şeklinde konuştu.





Muhalefetin çok iyi gittiğini ifade eden Oran, seçime kadar bu şartlar değişmezse Cumhur İttifakı’na “Güle güle” denileceğini belirtti. Oran, “Cumhur İttifakı tekrar seçilebilir mi” sorusuna, “Bu Türkiye’nin ne kadar zavallı durumda olduğunu gösterir. Ben seçileceklerini sanmıyorum. 2015’den beri rezalet bir yönetim. Şimdi bu rezalet bir deprem ve su baskınıyla da taçlandı.” dedi. Yaşanan “seccadeye basma” polemiğinin Cumhur İttifakı’nın ne kadar sıkışık, ne kadar anlamsız şeylerden medet umduğunu gösterdiğini belirtti.





Baskın Oran’ın açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:





4 KERE ATILDIM, 90’LI YILLARIN SONUNDA DÖNDÜM

İnsanlar mücadeleye mecbur bırakılıyorlar. Ya mücadele etmeyeceksin bu pis düzene dolaylı olarak yardımcı olacaksın. Ya da mücadele edeceksin. Ben, arkadaşlarım, asistanlarım hepsi atıldılar. Onlara KHK’larla atıldıkları zaman dedim ki, ‘Kardeşim şunu iyi bilin ki söke söke döneceksiniz.’ Onlar bu söke sökenin ne demek olduğunu çok iyi anladılar ve mücadele ediyorlar. Nitekim geçenlerde mahkemelerden, Anayasa Mahkemesi’nden çıkan olumlu kararların yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden de ilk iptal kararı çıktı. Hiç şey yapmayınız. Türkiye, bu rezil görevden atmalarla devam edemeyecek kadar gelişmiş bir ülkedir. Türkiye böyle şeylere daha fazla tahammül edemeyecek kadar gelişmiş bir ülkedir. Hepsi söke söke döneceklerdir. Nasıl ben 4 kere atıldım, 9 yıl toplamda ayrı kaldım. Sonunda söke söke 90’lı yılların sonunda döndüm. Onlar da döneceklerdir. İki kere iki, dörttür.





GİTMELERİ GARANTİ

O kadar hukuksuzluğu prensip haline getirdiler, o kadar korkmadan hukuksuzluk yapıyorlar ki gitmemeleri mümkün değil. Tekrar ediyorum. Türkiye bunlara daha fazla tahammül etmek için fazla gelişmiş bir ülke. İngilizcede bir very much vardır, bir too much vardır. Bu çok değil, fazla. Onun için gidecekler. Buradan gitmeleri garantidir. ‘Bu rejim söke söke gidecek.’ Sözleri CHP’nin, HDP’nin ve sol cephenin şu anda yaptıklarını yapmaya, işin sonuna kadar devam etmesine bağlıdır. Çok doğru yoldalar aynen sonuna kadar devam etsinler.





SECCADE POLEMİĞİ



(CHP lideri, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanlışlıkla seccadeye basması) Seccade olayı işin cılkını çıkardı. Ve Türkiye’deki siyasetin ne kadar adice yapıldığını gösterdi. Bu konu hakkında konuşmak bile beni kendi gözümde aşağılıyor. O seccade ise onun yerde ne işi var. Her küçük halı seccade midir? Bu olaya aslında sevinmek lazım çünkü Cumhur İttifakı’nın ne kadar sıkışık, ne kadar anlamsız şeylerden medet umduğunu bize gösteriyor. Kılıçdaroğlu niçin kendini müdafaa ediyor? Tam tersine bunu karşı tarafa hücum için kullanmalıydı. Diyecek ki ‘Kardeşim sen bu kadar mı düştün, böyle şeylerden mi medet umuyorsun? Sen hala nasıl iktidarda kalıyorsun?’ demeliydi.





CUMHUR İTTİFAKI’NA GÜLE GÜLE

Eğer Cumhur İttifakı tekrar seçilirse; bu Türkiye’nin ne kadar zavallı durumda olduğunu gösterir. Ben seçileceklerini sanmıyorum. 2015’den beri rezalet bir yönetim. Şimdi bu rezalet bir deprem ve su baskınıyla da taçlandı. Ve yine de bu yönetim seçiliyorsa, Türkiye’nin çeki ver kuyruğundan gitsin. Muhalefet çok iyi gidiyor. Hem Kılıçdaroğlı çok iyi gidiyor, hem HDP çok iyi gidiyor. Muhalefet ciddi bir hata yapmazsa, bu koşullar eğer seçim gününe kadar geçerli olacak olursa; Cumhur İttifakı’na güle güle…





NE CUMHUR İTTİFAKI, ADI TEK ADAM REJİMİ

Öcalan iktidarın işine yarayacak şeyler söylemediği için 2019’dan beri hem kanunlara hem uluslararası yasalara hem insanlığa aykırı bir şekilde tecrit altında tutuluyor. Yoksa Cumhur İttifakı’nın tek adam rejiminin istediğinin bir cümlesini söylese her tarafta yayınlanır. Unutmayalım, tek adam yönetimi böyle değilken, Diyarbakır’da Nevroz’da şakır şakır kimin bildirisi yayınlandı; Öcalan’ın… Öcalan değişmedi, Cumhur İttifakı değişti. Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı deyip duruyorum, ne Cumhur İttifakı ya Allah aşkına: Tek Adam rejimi değişti.





MİLLET İTTİFAKI’NI SABOTE EDEN TARİHİ GÜNAH İŞLER

İYİP, MHP’nin reform görmüş halidir. Millet İttifakı’nın içinde bir Truva atıdır. Millet İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti için bir kurtuluş yoludur. Eğer İYİP, Meral Akşener bunu sabote edecek olursa bunun tarihi açıdan günahı büyüktür. Sol cephe, HDP destekli Kılıçdaroğlu’nu destekleyelim. Benim tutumum en azından budur.