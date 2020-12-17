"Başörtüsü" diye diye geldiler, insanların iç çamaşırlarını çıkarıyorlar

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çıplak arama skandalına rağmen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sessizliğine veryansın etti.





Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen Gergerlioğlu, "Bu hukuksuzluğun, cinsel istismarın bitmesini istiyorum, fakat bakanlıklar, kurumlar bunu uygulamaya devam ediyorlar." dedi.





UŞAK'TA 30'A YAKIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇIPLAK ARAMA İŞKENCESİ





Gergerlioğlu, "Ben bu konuları yıllardan beri anlatıyorum, yüzlerce defa bu konuları götürdüm üstünü örttüler, bir şey yapılmadı. Daha sonra 31 Ağustos'ta Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30'a yakın üniversite öğrencisi çıplak aramaya maruz bırakıldı. Utanç vericiydi bu. Mağdurlarla konuştuğumuz zaman utanç verici bir cinsel tacize uğradıkları apaçık ortadaydı." diye konuştu.





Kendisine iletilen elim bir vak'ayı okuyan Gergerlioğlu, "Diyor ki 'Vekilim Muğla cezaevine girerken çıplak arama yaptılar. Rutin bir işlem değildi. İlk gördüğümde anlamamıştım ama iç çamaşırıma kadar çıkarttırıp çök-kalk yaptırdıklarında gözlerim doldu. Ben başörtülüyüm. O gün hiçbir şey söyleyemedim. Kötü muameleden suç duyurusunda bulunabilir miyim?' Bulun kardeşim. Herkes bulunsun. Çünkü işkencede zamanaşımı yoktur!" ifadelerini kullandı.





İşkencenin bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, "Burası nasıl bir ülke? Başörtüsü başörtüsü diye geldiler, insanların iç çamaşırlarını çıkarıyorlar." dedi.