Başsavcı: Trump 2016 seçimlerini kazanmak için yasaları ihlal etti

Suçlamaları içeren iddianame Trump’ın mahkemede hakim karşısına çıkmasının ardından kamuoyuyla paylaşıldı. 16 sayfalık iddianame, şirket kayıtlarında tahrifat ve sahtecilik suçuna ve bu kategoride değerlendirilen 34 başlığa odaklanıyor.



Başsavcı Alvin Bragg, Trump'ın 2016 seçimi sırasında seçmenden olumsuz bilgileri gizleyen ve suç teşkil eden faaliyetleri saklamak amacıyla, New York şirket kayıtlarında tahrifat yaptığını savundu.



Bragg 2015 yılı Ağustos ayından 2017 yılı Aralık ayına kadar Trump'ın ortaklarıyla birlikte, "2016 başkanlık seçimini etkilemek için bir plan kurduğunu ve bu plan kapsamında seçimde kendisine yarar sağlayacak şekilde, kendisiyle ilgili olumsuz bilgileri tespit edip bunları satın aldığını" kaydetti.



Yaklaşık 40 dakika hakim karşısında hakkındaki suçlamalara cevap veren Trump daha sonra özel uçağıyla New York’tan Florida’ya hareket etti. Eski ABD Başkanı Trump’ın akşam saatlerinde dava süreci ve hakkındaki iddialarla ilgili Mar-a-Lago’daki konutundan bir açıklama yapması bekleniyor.



“Bunlar ağır suçlar”



Donald Trump’ın mahkemeden ayrılmasından sonra Manhattan Bölge Başsavcısı Alvin Bragg bir basın toplantısı düzenledi.



Başsavcı Bragg Trump hakkında başlatılan soruşturma ve hazırlanan iddianamenin tek nedenin porno yıldızı Stormy Daniels’a avukatı Michel Cohen aracılığıyla sus payı olarak ödediği 130 bin dolar olmadığını; elinde Trump aleyhine çok daha fazla delil olduğunu söyledi.



Başsavcı Bragg, Trump’ın 34 ticari kayıtta birinci derecede tahrifat yaptığını belirterek, “Bunlar New York eyaletindeki ağır suçlardır. Kim olursanız olun, New York iş kayıtlarında defalarca yanlış beyanda bulunan sanığa yönelik ciddi suç davranışını normalleştiremeyiz ve normalleştirmeyeceğiz” dedi.



Manhattan Bölgesi Başsavcısı, Trump’ın ayrıca 2017 yılında yasal hizmetler için Michael Cohen'e para ödediğini iddia ettiğini; ancak bunun doğru olmadığını, Trump’ın işlediği bu suçlarla başkalarının yanlış beyanlarda bulunmasına neden olduğunu belirtti.



Başsavcı Bragg, ”Bu kesinlikle doğru değildi. Sanık Nisan, Mayıs, Haziran ve yılın geri kalan aylarında tam dokuz ay boyunca Cohen'e 2017 yılında verdiği hukuk hizmetleri için ödeme yaptı; ancak bu ödemeler hukuk hizmeti için değil, farklı amaçlar için kullanıldı. Bu kritik yalan 34 belgede tespit edildi. Donald Trump neden bu yanlış açıklamaları defalarca yaptı? Kanıtlar, 2016 seçimleriyle ilgili suçları örtbas etmek için bunu yaptığını gösterecek” diye konuştu.



İddianameyi hazırlayan Başsavcı Bragg, Trump’ın yayıncılık şirketi American Media Incorporated'ın yöneticileriyle 2015 yılında Cohen aracılığıyla bir medya planı üzerine anlaştığını belirterek, “Bu anlaşma Trump'ın seçimi kazanma şansına yardımcı olmak için olumsuz bilgileri satın alma planıdır. Bu planın bir parçası olarak Trump ve diğerleri Trump hakkında olumsuz bilgilere sahip olduğunu iddia eden kişilere üç ödeme yaptı” ifadelerini kullandı.



Bu ödemeleri yapmak için paravan şirket kurulduğunu belirten Bragg, “Örneğin, American Media Incorporated'ın iş kayıtları dahil olmak üzere başka yanlış beyanlarda da bulundular. Sessiz kalmaları için para ödedikleri üç kişiden biri Sam Stormy Daniels adında bir kadındı. Başkanlık seçimlerine iki haftadan az bir süre vardı. Michael Cohen Daniels'in avukatına 130 bin dolar havale yaptı. Bu ödeme seçmende gizlendi. Bu plan New York seçim yasasını ihlal etti.’’ dedi.



“Eyalet ve federal seçim yasaları ihlal edildi”



Başsavcı Bragg, “Trump’ın hazırladığı sahte evraklarda suç teşkil eden unsurlardan ilki, yasa dışı yollarla bir adaylığı teşvik etmek için komplo kurmayı suç sayan New York eyaleti seçim yasasının ihlali. Ayrıca, vergi makamlarına yapılan yanlış beyanlarla Federal Seçim Yasası'nın katkı limitleri ihlal edildi” ifadelerini kullandı.



Trump hakkında hazırlanan iddianameyi basın toplantısı öncesinde resmi Twitter hesabından paylaşan Başsavcı Bragg, “Donald Trump ve ortaklarının Amerikan seçmeninden olumsuz bilgi ve yasadışı faaliyeti gizlemek amacıyla New York şirket kayıtlarında defaatle ve hileli şekilde tahrifat yaptığını iddia ediyoruz” dedi.



Bragg, “Manhattan, ülkenin en önemli iş pazarına ev sahipliği yapıyor. New York işletmelerinin suç teşkil eden davranışları örtbas etmek için kayıtlarını manipüle etmelerine izin veremeyiz. Paranın ve yalanların izini sürmek zorundayız” ifadelerini kullandı.



Duruşma 4 Aralık’ta



Donald Trump’ın avukatı Todd Blanche ise duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmelerin üzücü olduğunu ve sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.



Trump’ın avukatı Blanche, ABD’nin eski başkanı hakkında açıklanan iddianamenin üzücü olduğunu, ülkede hukukun üstünlüğünün öldüğünü gösterdiğini iddia etti.



Eski ABD Başkanı Trump’ın şirket kayıtlarında tahrifatla suçlandığı davada bir sonraki duruşmanın 4 Aralık’ta New York’ta yapılması bekleniyor.