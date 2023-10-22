Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcılıktan Dilan Polat açıklaması /22 Ekim 2023 19:32

Başsavcılıktan Dilan Polat açıklaması

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddiaları bulunan ve yurt dışına kaçacakları iddia edilen Dilan Polat ile eşi Engin Polat ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

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Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan ve tüm mal varlıklarına el konan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın yurt dışına kaçacağı iddia edilmişti.

Sosyal medyada etkileşim alan bu iddia üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağına ilişkin adli kontrol tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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