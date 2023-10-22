Başsavcılıktan Dilan Polat açıklaması

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan ve tüm mal varlıklarına el konan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın yurt dışına kaçacağı iddia edilmişti.





Sosyal medyada etkileşim alan bu iddia üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.



