Samanyolu Haber /Spor / Mauro Icardi’nin sakatlığına ilişkin açıklama! Bayern maçında oynayacak mı? /22 Ekim 2023 19:38

Mauro Icardi’nin sakatlığına ilişkin açıklama! Bayern maçında oynayacak mı?

Arjantinli golcünün sakatlık haberi Galatasaray camiasında endişe meydana getirdi. . Ancak Bayern maçı için umutlar henüz tükenmedi!

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Galatasaray Kulübü, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro Icardi’nin sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Rachid Ghezzal’in müdahalesiyle ayak bileğinden sakatlık geçiren Arjantinli golcü, statta sekerek ayrılmıştı.

Konuyla ilgili resmi açıklama yapan Galatasaray Kulübü, “Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

ICARDI, BAYERN MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Alınan bilgilere göre; yarın yapılacak idmana katılabilecek duruma gelirse, Icardi’nin Bayern maçına ilk 11’de başlaması bekleniyor. Yıldız futbolcunun iğneyle sahaya çıkması da gündemde.

Şampiyonlar Ligi maçında oynamaması halinde, ligde yapılacak Rizespor karşılaşmasında görev alabileceği öğrenildi.
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