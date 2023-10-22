Rusya, dost ülkelerle hazineyi korudu

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA









Batılı ülkelerin yaptırım ve ambargo uyguladığı Rusya, son bir yılda ‘dost ülke’ kategorisinde değerlendirdi Batı yaptırımlarına katılmayan ülkelerle ticaretini rekor seviyede artırdı.





Rusya’nın araların Çin, Hindistan, Türkiye, ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri de olan Rusya’ya yaptırım uygulamayan 'Dost Ülkeler’le yaptığı ticaret, yıl sonuna kadar tüm ticaret cirosunun yüzde 70’ine ulaşacak.





Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Başkan Yardımcısı Vladimir Ilyichev, dost ülkelerin Rus ticaret cirosundaki payının 2023 sonuna kadar %70'e ulaşacağını söyledi. Bakanlığa göre, Rusya'nın ihracatında dost ülkelerin payı 2022'den bu yana iki katına çıktı, ticaret cirosunun hesaplanmasında doların payı ise 2 yılda 3 kat azaldı.





Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak daha önce Energy Policy dergisi için yazdığı bir makalede, Rusya'dan Hindistan'a petrol tedarikinin 2022'de 19 kat artarak 41 milyon tona, petrol ürünlerinin ise 2 kat artarak 6,2 milyon tona çıktığını bildirmişti. Hindistan'a kömür arzı 3 kat artarak 20 milyon tona çıktı.





Çin'e 2022'de petrol ihracatı yüzde 28 artışla 89 milyon tona, LNG tedariği yüzde 35,2, boru hattı gazı tedariği 1,5 kat, kömür tedariği ise dörtte bir arttı. Rusya, Çin'in önde gelen petrol tedarikçileri arasında ikinci sırada, Hindistan'a petrol sevkiyatında ise birinci sırada yer alıyor. Rusya aynı zamanda boru hattı gaz tedarikinde ikinci, Çin'e LNG ihracatında ise dördüncü sırada yer alıyor. Novak, "Bu trend bu yıl da devam edecek" dedi.