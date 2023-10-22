Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, dost ülkelerle hazineyi korudu /22 Ekim 2023 19:27

Rusya, dost ülkelerle hazineyi korudu

Batı yaptırımlarına katılmayan ülkelerle ticaretini rekor seviyede artıran Rusya’nın dış ticaretinde 'dost ülkelerin payı’ %70’e ulaştı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA


Batılı ülkelerin yaptırım ve ambargo uyguladığı Rusya, son bir yılda ‘dost ülke’ kategorisinde değerlendirdi Batı yaptırımlarına katılmayan ülkelerle ticaretini rekor seviyede artırdı.

Rusya’nın araların Çin, Hindistan, Türkiye, ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri de olan Rusya’ya yaptırım uygulamayan 'Dost Ülkeler’le yaptığı ticaret, yıl sonuna kadar tüm ticaret cirosunun yüzde 70’ine ulaşacak.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Başkan Yardımcısı Vladimir Ilyichev, dost ülkelerin Rus ticaret cirosundaki payının 2023 sonuna kadar %70'e ulaşacağını söyledi. Bakanlığa göre, Rusya'nın ihracatında dost ülkelerin payı 2022'den bu yana iki katına çıktı, ticaret cirosunun hesaplanmasında doların payı ise 2 yılda 3 kat azaldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak daha önce Energy Policy dergisi için yazdığı bir makalede, Rusya'dan Hindistan'a petrol tedarikinin 2022'de 19 kat artarak 41 milyon tona, petrol ürünlerinin ise 2 kat artarak 6,2 milyon tona çıktığını bildirmişti. Hindistan'a kömür arzı 3 kat artarak 20 milyon tona çıktı. 

Çin'e 2022'de petrol ihracatı yüzde 28 artışla 89 milyon tona, LNG tedariği yüzde 35,2, boru hattı gazı tedariği 1,5 kat, kömür tedariği ise dörtte bir arttı. Rusya, Çin'in önde gelen petrol tedarikçileri arasında ikinci sırada, Hindistan'a petrol sevkiyatında ise birinci sırada yer alıyor. Rusya aynı zamanda boru hattı gaz tedarikinde ikinci, Çin'e LNG ihracatında ise dördüncü sırada yer alıyor. Novak, "Bu trend bu yıl da devam edecek" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya, dost ülkelerle hazineyi korudu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:33:20