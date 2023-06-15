Batan ekonomiyi kurtarmak için yani bir vergi dalgası mı geliyor?

Ücretlileri ne bekliyor?





Açık 20 milyar doları aştı

2023 Merkezi Yönetim Bütçesi'nde yer almayan pek çok harcama kaleminin, sonradan bütçenin giderler tablosuna eklendiğine işaret eden Bingöl, "EYT, sözleşmelilerin kadroya alınması, bütçede öngörülen oranın üzerinde personel zammı yapılması, emekliye bayram ikramiyesindeki artış, en düşük emekli maaşının artırılması, deprem harcamaları, doğal gaz için bir kalemde bütçeye 40 milyar olarak eklenen yük, büyüklüğü 2,5 trilyona ulaşan kur korumalı mevduatın bütçeye getireceği yük bunlar arasında sayılabilir" diye konuşuyor.

Peki artan bütçe açıkları yeni vergilerin habercisi mi?





Sabit gelirlilerin alım gücü düşüyor

Ücretlilerin ve genel anlamda sabit gelirlilerin yüksek enflasyon ortamında hayat pahalılığının en büyük mağdurları olduğunu dile getiren Ozan Bingöl, "Gelirleri sabittir. Yıllık veya altı aylık periyotla artışlar olabilir. Ama enflasyon hırsızı zamlarla her gün, hatta her saat ceplerindeki parayı çalar. Bu nedenle, alım güçleri düşer. Aldıkları maaşın tümünü harcamak zorunda olan ücretliler, dolaylı vergilerin hakim olduğu vergi sistemlerinde oransal olarak zenginlere göre daha yüksek vergi öderler" diyor.

Temmuzda ÖTV en az yüzde 7,8 artacak





Türkiye'deki vergi sistemi adil mi?





Hangi model uygulanmalı?





"85 milyar lira harcama nereye yapıldı?"



