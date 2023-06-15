Samanyolu Haber /Ekonomi / FED’in faiz oranını sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı? /15 Haziran 2023 07:39

FED’in faiz oranını sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?

Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında politika faiz oranını 10 kez artıran ABD Merkez Bankası (FED) bu kez faiz oranını sabit tuttu. Ancak ABD Merkez Bankası önümüzdeki aydan itibaren faiz oranını bu yıl içinde iki kez artırabileceğinin sinyalini verdi.

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ABD Merkez Bankası'nın bu kararıyla birlikte faiz oranı yüzde 5,1 seviyesine gelerek son 16 yılın en yüksek düzeyine çıktı.

FED’in üst düzey yetkilileri faiz oranlarının artırılmasının enflasyon ve ekonomiye etkilerini daha kapsamlı değerlendirmek istiyor.

ABD Merkez Bankası’nın para politikasını belirleyen yöneticiler yayınlanan ekonomik tahminlere göre, bu yıl içinde faiz oranını yarım puan daha artırmayı ve böylece oranın yüzde 5,6’ya çıkarılmasını öngörüyor.

"Daha şahin bir politika"

Ekonomik tahminler pek çok analistin beklediğinden daha şahin bir politika ortaya koydu.

ABD Merkez Bankası’nın para politikasını belirleyen 18 yetkiliden 12’si önümüzdeki dönemde çeyrek puanlık en az iki artış öngörüyor.


Dört yetkili de tek seferlik çeyrek puanlık bir artışa destek veriyor. İki yetkili ise faiz oranının sabit tutulmasından yana.

Powell: "Enflasyonun düşürülmesi biraz zaman alacak"

FED Başkanı Jerome Powell, "Yüksek enflasyonun yol açtığı zorluğu anlıyoruz. Enflasyonun hedefimiz olan yüzde 2 seviyesine çekilmesi konusunda kararlıyız. Enflasyonun düşürülmesi süreci aşamalı bir süreç olacak ve biraz zaman alacak" dedi.


Jerome Powell önümüzdeki Temmuz ayı sonlarında yapılması planlanan toplantıda faiz artışına devam edilip edilmeyeceği konusunda yorum yapmadı.

Bazı ekonomistler de FED’in önümüzdeki dönemde artık faiz oranlarında artışa gitmesini öngörmüyor.

Bu hafta içinde açıklanan enflasyon verileri, kira ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın bu yıl sonuna doğru bir miktar gevşeyebileceğine işaret ediyor.
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