Samanyolu Haber /Ekonomi / Batan kripto borsası FTX’te en az 1 milyar dolarlık müşteri fonu kayboldu /13 Kasım 2022 12:12

Batan kripto borsası FTX’te en az 1 milyar dolarlık müşteri fonu kayboldu

ABD'de iflas süreci başlatan kripto para borsası FTX’ten en az 1 milyar dolarlık müşteri fonu kayboldu.

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Reuters'a konuşan konuya vakıf en az iki kaynak, şirketin kurucusu ve üst yöneticisi Sam Bankman-Fried’in FTX'ten 10 milyar dolarlık müşteri fonunu gizlice Bankman-Fried'ın ticaret şirketi Alameda Research'e aktardığını dile getirdi.

İki isimden biri, bu meblağın büyük kısmının o zamandan beri ortadan kaybolduğunu söyledi.

Bir kaynak kayıp miktarın yaklaşık 1,7 milyar dolar olduğunu belirtti.

Diğeri ise aradaki farkın 1 milyar ila 2 milyar dolar arasında olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre iki kaynağa göre mali boşluk, Bankman-Fried'in geçtiğimiz pazar günü diğer üst düzey yöneticilerle paylaştığı kayıtlarda ortaya çıktı.

FTX'in müşteri fonlarını Alameda'ya taşıdığı bilinmekle birlikte, kayıp fonlar ilk kez burada rapor ediliyor.

Bahamalar merkezli FTX, hafta başında müşterilerin para çekmeye başlamasının ardından cuma günü iflas başvurusunda bulundu.

Rakip borsa Binance ile yapılan kurtarma anlaşması olumsuz sonuçlanınca kripto paranın son yıllardaki en yüksek profilli çöküşü yaşandı.

FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

Bankman-Fried, şirketinin likidite sorununu çözebilmek için 8 Kasım'da Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binance’in FTX’i satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı.

Ancak Binance, görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

Bu arada Bankman-Fried, Reuters'a gönderdiği mesajda 10 milyar dolarlık transferin "nitelendirilme şekline katılmadığını" belirtti.

"Gizlice transfer yapmadık." denilen mesajda "Kafa karıştırıcı bir iç etiketlememiz vardı ve (durumu) yanlış okuduk" ifadesine yer verdi.

FTX’ten dün yapılan yazılı açıklamada, şirketin ABD'de iflas süreci başlattığı belirtilmişt.

Şirketin Üst Yöneticisi Bankman-Fried’in de istifa ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yerine John J. Ray’in atandığı kaydedilmişti.

Sam Bankman-Fried: Bahamalar'dayım

Bu arada FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried cumartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada Bahamalar'da olduğunu belirtti.

Borsanın iflas başvurusunda bulunması ve kendisinin de üst yöneticilik görevinden alınmasının ardından sosyal medyada hakkında Güney Amerika'ya gittiği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı.

Arjantin'e gidip gitmediği sorusuna Bankman-Fried bir kısa mesajla "Hayır" yanıtını verdi.
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