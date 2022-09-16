Batman’da Cumhuriyet Savcısı intihar etti

Gercüş ilçesinde yaklaşık 2 ay önce atanan cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz, öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde tabancası ile başına ateş etti.







İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yılmaz, burada ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.







HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Cumhuriyet Savcısı Abdul Samet Yılmaz (28), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 28 yaşındaki savcının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.







Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatılırken Abdul Samet Yılmaz’ın bir süre önce evlendiği öğrenildi.



