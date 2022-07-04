Samanyolu Haber /Gündem / "Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor" /04 Temmuz 2022 16:06

"Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor"

TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlarla bile yüzde 78,6'ya çıkan enflasyon rakamlarına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "TÜİK'in açıkladığı rakamlarla bile enflasyon yüzde 78,6'ya tırmandı. Yani Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye İsratistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi.

Akşener, sosyal medya paylaşımında geçen hafta çarşamba günü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın enflasyon ile ilgili kısmını içeren bir video paylaştı.

Akşener'in mesajı şöyle:

"Geçtiğimiz hafta, 2022 yılı Bütçe Kanunu'nda yüzde 9,8 olarak öngörülen enflasyonun, yüzde 73,5'e ulaşmasındaki rezaleti dile getirmiştik. Bugün ise TÜİK'in açıkladığı rakamlarla bile enflasyon yüzde 78,6'ya tırmandı. Yani Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor..."


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