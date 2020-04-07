Samanyolu Haber /Spor / Bayern Münih'ten sosyal mesafeli idman /07 Nisan 2020 00:34

Bayern Münih'ten sosyal mesafeli idman

Koronavirüs salgına karşı yapılan uyarıların başında gelen sosyal mesafenin korunması çağrısına Bayern Mühin'in idmanında da uyuldu.

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Bayern Münih, koronavirüs nediniyle iptal edilen maçlar sonrası antrenman için ilk kez bir araya geldi. Küçük gruplar halinde tesislerde antrenman yapmaya başladı.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı.Kulüpten yapılan açıklamada, iki haftadır evlerinden çalışan futbolcuların, küçük gruplar halinde tesislerde ilk kez takım olarak antrenman yaptığı belirtildi. Antrenmanda, sosyal mesafe kurallarının sıkıca uygulandığı ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı kaydedildi.

KÜÇÜK GRUPLARLA ÇALIŞMAK ALIŞILMADIK BİR DUYGU

Açıklamada görüşlerine yer verilen kaptan Manuel Neuer, “Bugün küçük gruplar halinde çalışmak çok alışılmadık bir duyguydu. Takım arkadaşlarımı şahsen görmek ise güzeldi.” ifadelerini kullandı. Alman kaleci, yeniden sahaya çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek kulüp yetkililerine teşekkür etti.

Almanya’da 1. Lig (Bundesliga) ve 2. Lig (Bundesliga 2) karşılaşmaları, koronavirüs sebebiyle 30 Nisan’a kadar askıya alınmıştı.
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