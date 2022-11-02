Baykal cephesinden ilk istifa açıklaması

Deniz Baykal’ın oğlu Ataç Baykal, istifa iddiası hakkında Bizim TV’ye konuştu. Ataç Baykal şunları dile getirdi:
“ASLA İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR”
“Babam ile konuştum. Aslı’nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı’nın istifası Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir. Babam, kendisi CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor. Aslı’nın istifası için babam, ‘Bana bu bildirildi, oturup konuşalım diye önceden sorulmadı’ dedi.”
“ASLI’NIN CHP ÜYESİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Ataç Baykal, “Ben Aslı’nın CHP üyesi bile olduğunu bilmiyordum. Bu tartışmalar üzerine üye olduğunu öğrendim. Devlet memuru olmasaydım ben bugün CHP’ye üye olurdum” dedi.