Samanyolu Haber /Politika / Kulis: Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görüyor /02 Kasım 2022 12:05

Kulis: Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görüyor

Gazeteci Yaşar Aydın, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladığının konuşulduğunu söyledi.

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Birgün gazetesi yazarı Yaşar Aydın, Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanı Mustafa Destici'nin "Cumhurbaşkanı parti genel başkanlığından ayrılmalı" şeklindeki çıkışını köşesine taşıdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki "Başkanlık sisteminde aksayan noktalarda düzenleme yapabiliriz" şeklindeki mesajını hatırlatan Aydın, "Düşünülürse asla yapmaz diyebileceğimiz bir başlık değil. Bakarsınız AKP’yi bırakırım diyebilir" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Çünkü son dönemde Ankara’da konuşulan bir başka nokta da Erdoğan’ın AKP’yi artık bir yük olarak görmeye başladığıydı. Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanan AKP’de ne olduğuna çok bakmayan, çalışmayı liste hazırlamak boyutuna kadar indiren bir Erdoğan portresiyle karşı karşıyayız.

Koalisyonu bakanlar nezdinde kuran Erdoğan, parti içinde her türlü değişikliği yapma konforuna sahip. Bu durumun faydalı olabileceğini düşünürse kimsenin gözünün yaşına da bakmaz.

Mahir Ünal tam bu anda, bir anlamda da gümbürtüye gitti. Söylediği lafla çok ilgisi yok yani."
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