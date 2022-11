Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 15 Temmuz’un ‘ikram’ olduğu konusundaki açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Olçok, “Şu söylenen sözleri tek tek yorumlayalım. İki gece uyumadım bu sözleri duyunca. İkram diyor. Neyin ikramı ya! Bana yemek bile yedirmeyen bir olay sana nasıl ikram olabilir. ‘Biz kendimizi gördük’ diyor. 251 kişinin ölümü mü senin çapını ve çapsızlığını gösterdi? Buna mı muhtaçtı Türkiye ya?” dedi.



Nihal Olçok, şunları söyledi:



15 Temmuz’da Tayyip Erdoğan insanların sevgisini, güvenini kaybetti. Bunu neden yaptı? Bugün sahip oldukları için yaptı. Takas ettiği şeyler aslında hiç de önemli değil. Kurban ettiği şeyler çok kıymetli şeylerdi.



Bugün şikayet ettiğimiz her şeyin doğum günü 15 Temmuz’dur. Tek adam… Tayyip Erdoğan’a bunu söylemeyi çok istiyorum; değer miydi? Cumhurbaşkanı, adaletle adaletsizliği, muhabbetle nefreti takas etti o gün.



Siz şaka mı yapıyorsunuz ya; 12 yıllık hükümete kim darbe yapabilir? 15 Temmuz gecesi ben çok rahattım. Ama devlete, Tayyip Erdoğan’a, askere, emniyete, Hakan Fidan’a çok güvenmişim! Kontrolsüz güvenmişim… Evlatların o yüzden babasız kaldı, evladımı kaybettim. Bugün şikayet ettiğimiz herşeyin sebebi 15 Temmuz. 15 Temmuz aydınlatılmadığı müddetçe Türkiye’de hiç bir şey değişmez. İktidar olursunuz, muktedir olamazsınız.



Krizler kimi büyütüyorsa ister istemez dönüp ona da bakmak zorundayız. Hiç kimsenin bu konuda ben gerçekten bir şey yapmak istediğini düşünmüyorum ben. Abdullah’ın orada vurulması ben de bu işin devamlılığını getirdi.



AKP’nin yaptığı en güzel şey şu anda savunma. Her şeye bir savunmaları var ve her şeye bir şekilde algı yapıp, insanların algılarını belli noktalara getirme dürtüleri var ki zaten 15 Temmuz bunun sonucu.



Dolayısıyla ben bu soruları (Erdoğan’a) soracağım, bir gün. Ya bütün milletin gözü önünde soracağım ya da Ipsala’da, Kapıkule’de Nihal Olçok basınla sorularını paylaşıyor dendiğinde ben biliyorum ki dünyadaki hiçbir basın örgütü buna sessiz kalmayacaktır.



Herkes 15 Temmuz’un kahramanlıklarına soyunuyor. Geçin karşıma, ben çok istiyorum 15 Temmuz kahramanı dedikleri insanlar karşıma geçsin. Ne kaybettiler 15 Temmuz’da, ne eksildi hayatlarında? Kim benimle 15 Temmuz’u konuşabilir?



11 Haziran 2016’da, Tayyip Erdoğan’a Şirin Ünal vasıtasıyla gitti darbe olacağı haberi. Niye kulağınızı tıkadınız ya? 24 Haziran’da doğum günü olan bir çocuğun aslında öleceği 11 Haziran’da söylenilmiş, neyin bu kadar özgüveni bu? Neye güvendiniz? Ya insanlar sokağa çıkmasa ne olacaktı? Biz mi hapiste olacaktık?



15 Temmuz devam ediyor değil; 15 Temmuz şu anda altın dönemini yaşıyor. Kitle olarak zaten çok genişlemiş bir kitleydi ve bu kitlenin kontrol altına alınması lazımdı.