AKP'li Orhan Miroğlu'nun yeğeni İYİ Parti'ye katıldı: Rozetini Akşener taktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’teki Grup Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘AKP’nin Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu eleştiren Akşener, şunları söyledi:





Vizyon yerine getirilmemiş bayat vaatlerini yeniden servis etmeyi tercih etmişler. Bir vizyonsuzluk vesikası. Bay krizin Türkiye’ye verecek hiçbir şeyi kalmadı. Sayın Erdoğan’a göre hiçbir dert yok. Sanırsın son 4 yılda milletimiz yoksullaşmamış, zenginleşmişiz. 4 yıl önce de ‘Verin yetkiyi görün etkiyi’ demişti, verdik yetkiyi gördük etkiyi. ‘Türkiye’yi yolsuzluktan biz kurtarırız’ demişti. Biz yasa tekliflerimizi Meclis’e getireceğiz demiştik. Yolsuzlukları araştırma teklifimize hayır oyu verdiler.





Miroğlu, İYİ Parti’de





Öte yandan AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu’nun yeğeni Baver Miroğlu, İYİ Parti’ye katıldı. Miroğlu’nun rozetini, Akşener taktı. Miroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki yerini aldı.





Miroğlu, “Vatandaşı olmaktan onur duyduğum büyük Türkiye’mizin içinden geçtiği bu çetin süreçte herkes gibi ben de ne yazık ki ufkun daraldığını görmekteyim. İçerisine itilmek istendiğimiz sonu belirsiz karanlıktan çıkış yolunu İYİ Partimizin yetkin kadrolarında ve Sayın genel başkanımızın rehberliğinde olacağına inandığım için burada huzurlarınızda bulunmaktayım” dedi.





‘Marslı arkadaşlar ekonomiyi dünyadaki gibi algılamıyorlar’





Enflasyon rakamlarına da değinen Akşener, “İktidarın Merkez Bankası olmayan ülke deneyiminde, Merkez Bankası başkanı enflasyon hedefini yüzde 65,2’ye çıkarmış. Oysa ki hedef yüzde 9,8’di. Daha enflasyon hedefini tutturamayan iktidar bize yüzyıldan bahsediyor” dedi.





Bakan Nebati ufuk açıcı bir açıklama yaptı. Biz bu Marslı arkadaşların ekonomiyi dünyadaki gibi algılamadıklarını biliyoruz da bizi asıl ilgilendiren kısım ‘insan temelli’ olarak söyledikleri yaklaşım. Bugün enflasyon canavarı insanımızı yemekten giyinmekten ediyor, bu yaklaşımın sonucunda her geçen gün bir öncesini aratıyor. Doç. Dr. Nebati Bakan’ın, ekonomiyle olan epistemolojik kopuşunun bir benzeri de insana dair bakışında cereyan ediyor. Sayın Erdoğan’a seslenmek istiyorum; artık bir paralel evrende yaşıyorsun. Tüm fırıldaklar meydana saçıldı. Şükürler olsun ki milletimiz bu vasatlığa mecbur değil. Çünkü İYİ Parti var.