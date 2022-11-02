Çarpıcı Gül iddiası: Ben Ali'yi ikna ederim, siz de Ahmet Bey'i ikna edin

ABDULLAH GÜLE İLE GÖRÜŞEN İSİM 'LÜTFÜ TÜRKKAN' İDDİASI

Abdullah Gül, İYİ Partili isimle görüşüyor iddiası: 'Ben Ali'yi ikna ederim, siz de Ahmet Bey'i ikna edin'11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül siyasi temaslarını artırıyor. Ortaya atılan iddialara göre Gül, son olarak İyi Partili bir vekille görüşme yaptı. İki hafta önce yapılan görüşmede Gül "Kılıçdaroğlu çok kararlı görünüyor. Adaylıktan vazgeçirmenin tek yolu sağ partilerin aday çıkarması." dedi.İki ismi yakından tanıyanların aktardığına göre Gül'le İYİ Partili vekil sık sık buluşuyor. Aydınlık Gazetesi'ndeki habere göre; görüşmeler sadece 'çalışma ofisinde' yapılmıyor. Akşamları ev ziyaretlerinde yemekli sohbetler sırasında güncel gelişmeler ele alınıyor, 'görevler belirleniyor.' 'İstişareler'in sonuçları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iletiliyor. Gül'e yakın kaynaklar son görüşmede üzerinde durulan en önemli konunun 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' olduğunu aktarıyor.Gül'ün son buluşmada "Kılıçdaroğlu çok kararlı görünüyor. Vazgeçirmenin tek yolu sağ partilerin aday çıkarması. Ben Ali'yi (Ali Babacan) ikna ederim. Temel Beyle de görüşürüm. Siz de Ahmet Beyi ikna edin." dediği öğrenildi.İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise görüşmede Gül'ün adaylığı da gündeme geldi. İddiaya göre Gül, aday olmak gibi bir ısrarı olmadığını söylese de "Ama siz yine de aranızda bir görüşün" diyerek isminin gündeme gelmesini istedi.Abdullah Gül'le görüşen İYİ Partili ismin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan olduğu iddia edildi.İddiaların sorulduğu Türkkan, Gül'le 2017'den beri görüşmediğini belirtti. İYİ Parti'ye yakın kaynaklar ise görüşmenin olduğu konusunda ısrarcı.Türkkan, Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak 18 Eylül 2019 tarihinde Bizim TV'de yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti. Abdullah Gül'ün gereğinden fazla tedbirli olduğunu söyleyen Türkkan "Gül bir türlü adım atmıyor. Siyaset risk alma işidir." demişti.Gazeteci Şaban Sevinç de 30 Ağustos 2022'de katıldığı bir televizyon programında Abdullah Gül ile CHP'li bir vekil arasında 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' konusunda dikkat çeken bir diyalog yaşandığını öne sürmüştü.Abdullah Gül bu iddiaya şu yanıtı vermişti: "Tamamı kasıtlı ve kötü niyetli yalanlar."