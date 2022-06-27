Samanyolu Haber /Gündem / Baykar yönetiminden Ukrayna kararı /27 Haziran 2022 22:01

Baykar yönetiminden Ukrayna kararı

Libya ve Karabağ'dan sonra Ukrayna savaşında da kullanılan Baykar üretimi Bayraktar insansız hava araçları konsunda Baykar yönetiminin yeni bir karar aldığı ve Kiev yönetimine hibede bulunulacağının açıklandığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre BAYKAR, Ukrayna için internet üzerinden 3 adet Bayraktar TB2 SİHA almak amacıyla toplanan 20 milyon 500 bin doları (340 milyon TL) almayıp 3 adet TB2'yi hibe etme kararı aldı.

Baykar şirketi Twitter hesabından yapılan açıklamada Ukrayna için düzenlenen Bayraktar TB2 SİHA bağış kampanyasının tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, 20 milyon 500 bin değerindeki 3 adet Bayraktar TB2 SİHA’nın Ukrayna’dan hiçbir ücret talep edilmeksizin hibe edildiği belirtildi.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için "Halkın Bayraktar'ı" adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik.
Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular.

Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna'nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz.

Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz. "

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