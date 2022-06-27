Samanyolu Haber /Dünya / Protestoların sürdüğü Ekvator'da benzin fiyatları düşürüldü /27 Haziran 2022 22:53

Protestoların sürdüğü Ekvator'da benzin fiyatları düşürüldü

Ekonomik ve sosyal taleplerle başlatılan Güney Amerika ülkesi Ekvatordaki gösterile sonrasında benzin fiyatlarının yaklaşık yüzde 4 oranında düşürüldüğü aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Ekvador’da binlerce kişinin ekonomik ve sosyal taleplerle başlatıkları protestolar talep edilenden uzak da olsa bir kazanım daha elde etti, benzin fiyatları yaklaşık yüzde 4 oranında düşürüldü. Yaklaşık iki haftadır süren protestolar, ilan edilen OHAL konusunda da geri adım attırmıştı.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, benzin fiyatlarında 10 sent indirim yapıldığını duyurdu. Böylece galon başına 2,55 dolardan satıla benzinin fiyatı 2,45'e düşürüldü. Protestoların merkezinde yer alan Ekvador Yerli Milliyetler Konfederasyonu (Conaie) ise benzinde 30 sent, dizelde 35 sent indirim talep ediyordu.

Yakıt fiyatlarının "çatışmayı sürdüren temel problem haline geldiğini" belirten Lasso, "Diyalog isteyen Ekvadorlular elini uzatan bir hükümet bulacak, şiddet ve terör isteyenler ise hukukla karşı karşıya kalacak" açıklaması yaptı.

PROTESTOLAR YAKLAŞIK 2 HAFTADIR DEVAM EDİYOR

Ekvador'da başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, hükümete ve ekonomi politikalarına karşı yaklaşık 2 haftadır protestolar düzenliyor.

Eylemlerde; yakıt fiyatlarının düşürülmesi, köylülerin banka borçları için finansal sistemde bir yıllık bir moratoryum ilan edişmesi, istihdam ve çalışma haklarının güvence altına alınması, tarım ürünleri için adil fiyatlar, yerli bölgelerinde maden şirketi imtiyazlarının askıya alınması, kolektif haklara saygı gösterilmesi, stratejik hizmetlerin özelleştirilmemesi, fiyat spekülasyonlarını kontrol etmek için politikalar geliştirilmesi, sağlık ve eğitim için daha fazla bütçe, halkın güvenliğini artırmak için tedbirler alınması talepleri öne çıkıyor.  talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Lasso ise gösterileri, hükümetine yönelik darbe girişimi olarak değerlendiriyor.
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