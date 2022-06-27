Ürdün'de Beyrut'u akla getiren patlama

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ürdün'ün Akabe kentinde tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gazdan 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı.

Ürdün'ün Akabe kentinde tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gazdan 10 kişi öldü, 250’den fazla kişi yaralandı.





Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentinde tankerin patlaması sonucu sızan zehirli gaz sızıntısı meydana geldi.





Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yayımladığı yazılı açıklamada, Akabe Limanı'nda zehirli gaz yüklü bir tankerin devrildiğini ve patlama sonucu oluşan sızıntı nedeniyle 10 kişinin öldüğünü, 251 kişinin yaralandığını kaydetti.







Açıklamada, Akabe Limanı'ndaki gaz sızıntısı olayının ardından sivil savunma biriminde görevli tehlikeli madde uzmanlarının olay yerinde gereken incelemelerde bulundukları kaydedildi. Kentte sirenlerin çalındığı ve vatandaşlara tüm pencere ve kapıların kapatılması çağrısı yapıldı.









