Samanyolu Haber /Gündem / Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be! /18 Aralık 2022 13:38

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Gazeteci ve yazar Memduh Bayraktaroğlu Ekrem İmamoğlu kararı ve cezaevinde yatan on binlerce KHK'lı üzerinden dikkat çeken yorumlar yaptı. KHK'lıların yaşadığı haksızlığa sessiz kalan siyasetçi, gazeteci ve yazarları eleştiren Bayraktaroğlu "İnsafınız kurusun" sözleriyle tepki gösterdi.

Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

Gazeteci ve yazar Bayraktaroğlu sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ülkenin kanayan yarası KHK'lıların yaşadığı zulme sessiz kalanları eleştiren Bayraktaroğlu şu ifadeleri kullandı. 

"Bu ülkede KHK ile, hiçbirini tanımadığım, hiçbirini görmediğim, hiç birinin akrabalarını dahi tanımadığım onbinlerce insan hala cezaevinde tutuklu. Kim bilir belki de kimilerine hüküm bile kestiler. Cezaevinde anneli çocuklar, lohusa kadınlar, hamile kadınlar... Ya bunları neden konuşmuyoruz? 

Ey siyasi parti liderleri ve sözcüleri! Ve ey medya çalışanları ve medyadaki yorumcular! Sizlere sesleniyorum. Bu cezaevinde haksız yere yatan Selehattin Demirtaş, Osman Kavala benzerleri ve on binlerce KHK'lıların, hiç birinin Ekrem İmamoğlu kadar temel hak ve özgürlğü yok mu? Onlar insan değil mi? Onlar bu ülkenin, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil mi? Ekrem İmamoğlu'na verilen yargı kararını bu kadar ağır eleştiriyorsunuz...  Ey siyasi parti liderleri ve sözcüleri! Yahu insafınız kurusun be... Yahu insafınız kurusun be... HDP'den başka şu cezaevinde yatan, sokaklarda boyacılık yapan, inşaatlarda amelelik yapan, bakkallık yapan, işten kovulmuş savcılar, yargıçlar, doktorlar ve kamu görevlileri hiç mi yüreğinizi sızlatmıyor be! Yürek telleriniz şu kadarcık tınn bile mi etmiyor ya? Ya bu nasıl bir vicdan ya! Ve ey milletvekilleri, HDP'nin dışındakiler! Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi insafınız yok, hiç mi utanmanız yok?
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Bayraktaroğlu KHK zulmüne sessiz kalanlar için konuştu: İnsafınız kurusun be!

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