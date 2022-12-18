Samanyolu Haber /Dünya / Moskova’da 15 milyon kişilik sığınak hazır /18 Aralık 2022 13:10

Moskova’da 15 milyon kişilik sığınak hazır

Moskova ve yakın bölgesinde 15 milyon kişiyi barındırabilecek sığınaklar aktifleştirirdi.

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Evlerde ve alışveriş merkezlerinde bulunan yer altı sığınakları bakımdan geçiriliyor. Sığınaklar oturaklala ve temel ihtiyaçlarla donatılıyor.  Jeneratör sistemleri, elektronik aletleri şarj etmek için prizler, elektrik depolama sistemleri ve içme suyu bulundurulacak.

Yetkililer, savaş zamanında sınır bölgelerinden elde ettikleri tecrübelere dayanarak halkı paniğe sevk etmemek için henüz sığınaklar için sokaklara bilgilendirme tabelaları asmayacaklarını söylüyor.

Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı bölge genel merkezi başkanı Sergey Poletykin, Moskova Bölgesel Duma toplantısında yaptığı konuşmada, Moskova bölgesinde yaşayan nüfus için barınakların 25 Aralık'a kadar gerekli ihtiyaçlarla hazır edileceğini söyledi. Rus yetkili, konut ve toplumsal hizmetler alanında bu çalışmanın tüm apartmanlarda yapıldığını, 25 Aralık'a kadar gerekli hazırlıkların tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Sığınakların vatandaşların acil durumda bir saate kadar sığınaklarda kalabilecekleri şartlara göre hazırlandığını belirten Rus yetkili, bölge nüfusu için en basit sığınaklara sahip olduklarını ve 15 milyon kişiye sığınaklarda yer sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.

samanyoluhaber.com / Moskova
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