Samanyolu Haber /Gündem / Ali Babacan'dan saldırı açıklaması /18 Aralık 2022 12:38

Ali Babacan'dan saldırı açıklaması

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin iki üyesine yönelik saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

SHABER3.COM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kağıthane İlçe Başkanlığı’nın esnaf ziyareti sırasında bir şahıs tarafından parti üyeleri Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’e bıçaklı ve yumruklu saldırıda bulunulmasına yönelik açıklama yaptı.

Babacan, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:
“Bugün İstanbul Kağıthane’de partimizin teşkilat mensuplarına yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan arkadaşlarım Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’e geçmiş olsun diliyorum. Meşru demokratik siyasetimize eşkiyalıkla karşılık verenlere pabuç bırakmayacağız.”


 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ali Babacan'dan saldırı açıklaması Sonraki Haber >>

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

Rusya çok konuşulacak o videoyu yayınladı! Dünya ayağa kalkacak

MHP unutsa da Arşiv unutmaz!

MHP unutsa da Arşiv unutmaz!

Yolsuzluk: “Günah İşleme Özgürlüğü”

Yolsuzluk: “Günah İşleme Özgürlüğü”

Anne-Babası tutuklu çocuklar sahipsiz :6 yaşındaki Nur Elif Tiftik, bakımsızlıktan öldü!

Anne-Babası tutuklu çocuklar sahipsiz :6 yaşındaki Nur Elif Tiftik, bakımsızlıktan öldü!

İşte F-35B savaş uçağının yere çakılma anı

İşte F-35B savaş uçağının yere çakılma anı

Levent Göktaş tutuklandı

Levent Göktaş tutuklandı

17 / 25 Aralık Bir Milat Mı?

17 / 25 Aralık Bir Milat Mı?

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:35:07